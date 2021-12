Slechts één op de vijf werkende Nederlanders verwacht dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft

Bijna de helft van de werkende Nederlanders vindt dat de overheid te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan. De kans dat de doelstellingen voor een circulaire economie in 2050 worden behaald, lijkt hen dan ook uiterst klein: slechts één op de vijf werkende Nederlanders heeft hierin vertrouwen. Bovendien vindt twee derde dat bedrijven zich het meeste moeten inspannen om klimaatverandering tegen te gaan, omdat zij de grootste CO2-uitstoot hebben. Daarom zijn acht op de tien werknemers van mening dat het bedrijfsleven meer moet doen op het gebied van duurzaamheid en vinden zes op de tien dat ook hun eigen werkgever een extra steentje kan bijdragen. Dit en meer blijkt uit de Afvalbarometer van PreZero die vandaag is gepubliceerd.

Ruim de helft van de Nederlanders (18+) die in loondienst werken, vindt dat consumenten, de overheid en het bedrijfsleven een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor het circulair maken van de economie. 17 procent vindt dat dit vooral voor rekening komt van bedrijven, 15 procent vindt het een verantwoordelijkheid van de overheid en 11 procent beschouwt dit als een taak van burgers. Tegelijkertijd geeft één op de drie werkende Nederlanders aan niet goed te weten hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie, omdat zij hiervan te weinig kennis hebben.

“Hoewel veel consumenten een circulaire economie beschouwen als een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en burgers, kijken veel Nederlanders als het op maatregelen aankomt vooral naar de overheid en het bedrijfsleven. Zo vinden ze ook de rol van de eigen werkgever bij het concreet maken en realiseren van duurzame ambities belangrijk. Hierbij kunnen wij bedrijven ondersteunen”, zegt Anthonita van Egmond, Manager Communicatie van PreZero Nederland. “Als we de doelstellingen voor een circulaire economie in 2050 willen behalen, moeten we serieuze stappen zetten. Als ieder bedrijf zoveel mogelijk secundaire grondstoffen gebruikt, verspilling terugdringt en afval goed scheidt, komt Zero Waste en daarmee een circulaire economie steeds dichterbij.”

31 procent geeft werkgever onvoldoende voor duurzaamheid

Wanneer er iets gedaan wordt aan duurzaamheid bij Nederlandse werkgevers, dan is dit vooral door het scheiden en verminderen van afvalstromen (55 procent), gevolgd door energiezuinige maatregelen (40 procent) en de verduurzaming van gebouwen, bijvoorbeeld met behulp van isolatie en de plaatsing van zonnepanelen (36 procent). Toch geeft bijna een derde hun werkgever een onvoldoende als het gaat om duurzaamheid, terwijl ruim 35 procent aangeeft dat de manier waarop hun werkgever omgaat met duurzaamheid juist belangrijk is voor de keuze ergens te (blijven) werken. Minder dan de helft van de werkende Nederlanders boven 18 jaar geeft aan dat hun werkgever bewust duurzame keuzes maakt (48 procent). Maar liefst een derde van de werknemers zegt dat hun werkgever geen missie en doelstellingen heeft waarin duurzaamheid een rol speelt en nog eens een kwart zegt het écht niet te weten.

Nederlander geeft zichzelf zes voor duurzaamheid

Ondanks dat de werkende Nederlander het klimaatprobleem als een gezamenlijke verantwoordelijkheid beschouwt, worstelt hij of zij met de eigen bijdrage. Behalve dat bijna een derde erkent niet te weten waar te beginnen, heeft ruim één op de vijf werknemers het gevoel dat hun bijdrage een druppel op de gloeiende plaat is. Zij geven aan zich niet met duurzaamheid bezig te houden, omdat ze het gevoel hebben dat hun bijdrage te weinig uitmaakt. Op de vraag hoe werkende Nederlanders in hun eigen huishouden wél bijdragen aan duurzaamheid, staat afval verminderen of scheiden op de eerste plaats (82 procent), gevolgd door het verlagen van het energieverbruik (72 procent) en voeding, bijvoorbeeld door het tegengaan van voedselverspilling en minder vlees eten (64 procent). Op het gebied van wonen verwachten Nederlanders de grootste verbeteringen te kunnen realiseren, bijvoorbeeld door het isoleren van de woning en het plaatsen van zonnepanelen (40 procent) of door energiebesparende maatregelen en het gebruik van groene stroom (39 procent). Alles bij elkaar opgeteld, geeft de werkende Nederlander zichzelf gemiddeld een 6+ voor duurzaamheid.

(klik op de afbeelding om te vergroten)