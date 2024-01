Maar liefst 39 procent van alle CEO’s en 43 procent van alle commissarissen wereldwijd verwacht dat hun organisatie de strategische doelstellingen voor 2024 niet gaat halen. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder 2.320 CEO’s en 836 commissarissen waarvan 83 uit de Benelux, uitgevoerd door executive search en leadership consultancy firma Heidrick & Struggles. De belangrijkste reden voor het gebrek aan vertrouwen onder de ondervraagden is het onvermogen van hun organisatie om de meest prangende uitdagingen het hoofd te bieden. Volgens hen zijn dit: economische onzekerheid (63 procent), geopolitieke spanningen (40 procent) en het aantrekken en behouden van personeel (33 procent). Slechts tien procent noemt klimaatverandering als belangrijkste issue in 2024.

Een kwart van alle respondenten oordeelt dat hun organisatie goed voorbereid is op de huidige geopolitieke spanningen. Voor het omgaan met economische onzekerheid en het vinden en behouden van medewerkers in 2024 geldt dit voor respectievelijk 44 procent en 37 procent van de CEO’s en commissarissen. “De oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, verstoorde aanvoerlijnen en een onvoorspelbaar klimaat: de grootste uitdagingen voor het bedrijfsleven vinden hun oorsprong buiten de organisatie”, zegt Imke Lampe, Managing Partner van Heidrick & Struggles Nederland. “Zelfs de beste directieteams worden in 2024 weer uitgedaagd. Wij zien dat CEO’s en commissarissen zich daarom in toenemende mate focussen op de rol van de organisatie in de wereld én hun eigen aandeel daarin.”

Leiderschap

Ondanks dat 40 procent van de ondervraagde CEO’s en commissarissen verwacht dat de strategische doelen in 2024 niet worden gehaald, heeft maar liefst 66 procent van hen veel of volledig vertrouwe n in het huidige leiderschapsteam van hun organisatie. Dit geldt echter niet voor eventuele opvolging en het aantrekken, ontwikkelen en behouden van toekomstige directieleden; daarin heeft juist 57 procent respectievelijk 51 procent van hen weinig tot geen vertrouwen . Lampe: “In een wereld die steeds volatieler wordt, groeit het belang van continuïteit en het behoud van talent. Dit geldt overigens niet alleen voor de opvolging van de directie, ook de lagen daaronder zijn steeds lastiger in te vullen. Onze cijfers laten zien dat veel organisaties daar inderdaad moeite mee hebben.”

Klimaat

Naast werving en selectie, geopolitieke spanningen en economische onzekerheid worden ook de bedrijfscultuur (25 procent), cybersecurity (23 procent) en kunstmatige intelligentie (22 procent) als belangrijke issues voor het aankomende jaar genoemd. Opvallend genoeg ziet slechts tien procent van alle ondervraagden de gevolgen van klimaatverandering als grootste uitdaging. Bijna veertig procent van hen is er zelfs van overtuigd dat de gevolgen van klimaatverandering voor hun organisatie behapbaar zullen zijn. Over de inzet van AI zijn zij met dertig procent veel minder optimistisch. Lampe: “Waar commissarissen zich over het algemeen meer zorgen maken over externe uitdagingen, zoals cybersecurity, kunstmatige intelligentie en het klimaat, zijn CEO’s van nature meer naar binnen gericht. Naast de werving en selectie van talent noemt bijvoorbeeld dertig procent van hen het in stand houden van een gezonde bedrijfscultuur als belangrijkste uitdaging voor 2024.”