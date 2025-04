Onder toeziend oog van gasten van de golfbaan, veel leden van het bouwteam en andere genodigden sloeg Hans de Wijs, directeur van Heerenstede Vastgoed, woensdag 16 april de eerste paal. Hiermee gaf hij het startsignaal voor de bouw van het Spaarnwoude Park Hotel. Dit duurzame en klimaatbestendige hotel met 137 kamers, een wellness, meetingrooms en golffaciliteiten ligt aan één van de grootste golfbanen van Europa, Golfbaan Spaarnwoude. Het hotel gaat open in mei 2026.

Het voormalige kantoor en de buggystalling maakten plaats voor een heistelling van bijna 25 meter hoog om de eerste paal met een lengte van zo’n 22 meter de grond in te slaan. Aan directeur van Heerenstede Vastgoed B.V. en initiatiefnemer van het hotel Hans de Wijs de eer. “Over ruim een jaar staan we hier hopelijk weer, en dan voor de opening van dit bijzondere hotel.” En, anders dan de locatie wellicht doet vermoeden, is het hotel niet alleen op golfers gericht. “Iedereen is straks welkom: golfers, zakelijke gasten én toeristen.”

Opening mei 2026

De gemeente Velsen en het Recreatieschap Spaarnwoude zijn ook enthousiast over de komst van het hotel, omdat Spaarnwoude Park en Velsen en omgeving een meer divers aanbod aan overnachtingsmogelijkheden krijgen. In het gebouw aan Het Hoge Land 2 in Velsen-Zuid komt ook een nieuw onderkomen voor de golfshop en Golfclub Spaarnwoude. De opening van het hotel staat gepland voor half mei 2026.

Klimaatadaptief



AMSTELIUS Green Building Group werkt sinds 2016 samen met Heerenstede als gedelegeerd ontwikkelaar aan de ontwikkeling van het Spaarnwoude Park Hotel. Amstelius is daarbij verantwoordelijk voor de duurzaamheidsambitie van het hotel. Het Spaarnwoude Park Hotel wordt heel vooruitstrevend op het gebied van energiezuinigheid en klimaatadaptief bouwen: circulair, natuurinclusief en gebouwd volgens de passiefhuisprincipes. Het wordt energieneutraal en krijgt een uitstekende BREEAM-NL Excellent certificering met Madaster materiaalpaspoort.

“We creëren hier een toekomstbestendig hotel in een oase van rust en comfort midden in het groen van Spaarnwoude Park. Dankzij de hoge akoestische kwaliteit en een luxe wellness met zwembad, fitness en massagebehandelingen, kunnen gasten straks in alle rust heerlijk genieten van sport en ontspanning in een natuurlijke omgeving om zo nieuwe energie op te doen,” aldus Maarten Eldering, directeur Amstelius B.V.

Betrokken partners

Het duurzame natuurinclusieve en hybride houtbouw ontwerp is van MulderBlauw Architecten. De bouw is in handen van Bouwbureau Bakels en Ouwerkerk BV. Als installateur is Van Delft Groep betrokken. Hovenier Van Ginkel Groep verzorgt de beplanting in de plantenbakken aan de gevels en op de daken (totaal ca. 686 m²) alsmede het groendak van 232 m² met vegetatie van sedum, bloemen en kruiden.