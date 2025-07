Vanaf vandaag zijn de eerste twee Mercedes-Benz eActros 600-trucks van Simon Loos in gebruik bij Lidl in Almere. Met deze nieuwe elektrische trucks zetten Simon Loos en Lidl samen een stevige stap richting emissievrije distributie.

Afgelopen najaar breidde Simon Loos zijn elektrische vloot flink uit met de aanschaf van maar liefst 75 Mercedes-Benz eActros 600-trucks. Dit is ruim een verdubbeling van het huidige aantal. Wim Roks, wagenparkbeheerder bij Simon Loos, vertelt: ‘We zijn blij en trots dat we eindelijk van start gaan met deze nieuwe elektrische trucks. De afgelopen maanden hebben we ze uitgebreid en onder uiteenlopende omstandigheden getest. Dit was een groot succes. We hebben dan ook alle vertrouwen in een soepele inzet binnen onze dagelijkse operatie.’

De eActros 600 betekent een grote stap vooruit in elektrisch transport voor Simon Loos. ‘Tot nu toe konden we veilig ritten van zo’n 250 tot 300 kilometer plannen met onze elektrische trucks. Met de eActros 600 gaan we richting de 500 kilometer per rit. Daarmee valt voor onze operatie een belangrijke beperking weg,’ aldus Roks.

Lidl versnelt transitie met 30 elektrische trucks

Van de 75 trucks worden er 30 ingezet bij Lidl. Voor hen is dit een belangrijke versnelling in de elektrificatie van haar transportactiviteiten. Lidl kondigde eind 2023 namelijk aan dat ze haar volledige bevoorrading in Nederland al vóór 2030 volledig elektrisch wil uitvoeren. Alle dieseltrucks op HVO100 worden daarom gefaseerd vervangen door de eActros 600. Ruud Metten, Manager Transport & Innovaties Lidl Nederland: ‘Deze transitie is een enorme vooruitgang voor ons. Vanaf deze zomer zal 65% van alle trucks die onze filialen in Noord-Holland en Flevoland bevoorraden, volledig elektrisch rijden vanuit ons distributiecentrum in Almere. Hiermee zetten we een grote stap richting duurzaam en emissievrij transport.’

Voorlopers op het gebied van elektrificatie

De aflevering van de eActros 600 bij Simon Loos en Lidl markeert ook een belangrijke mijlpaal voor Mercedes-Benz Trucks. Eric Brok, CEO Daimler Truck Nederland: ‘Met de ingebruikname van deze eerste twee eActros 600 trucks staan we aan de vooravond van de uitlevering van een zeer grote order in Nederland. Wij zijn trots op het partnership met Mercedes-Benz truckdealer Gomes Noord-Holland en een innovatieve en professionele logistiek dienstverlener als Simon Loos. Zij zijn een van de voorlopers op het gebied van elektrificatie van hun wagenpark en hebben dan ook door de uitgebreide testen al jarenlang een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de truck die hier nu ook daadwerkelijk in de praktijk ingezet gaat worden.’

Foto: Simon Loos, COO Simon Loos, overhandigt de sleutel aan Bert Ruijs, COO Lidl Nederland.