One Click LCA, wereldwijd leider in schaalbare en gebruiksvriendelijke software voor levenscyclusanalyse (LCA), ondersteund door PSG Equity en Infravia, kondigt vandaag aan dat SimaPro, ’s werelds vertrouwde, op wetenschap gebaseerde LCA-software, en de ontwikkelaar ervan, PRé Sustainability, zich hebben aangesloten bij de One Click LCA-familie. Samen bieden ze nu ’s werelds grootste en meest geavanceerde LCA-platform voor elke branche, met de ambitie om in 2035 1 miljoen gebruikers te bereiken. Daarmee is het een wereldwijd beschikbare one-stop-shop voor LCA en duurzaamheid.

Toegang tot en de mogelijkheid om productspecifieke LCA-data te creëren is cruciaal voor de branche om de CO2-uitstoot te verminderen en te voldoen aan nieuwe regelgeving. Datasets tonen de CO2-impact van een materiaal of product van wieg tot graf, waardoor bedrijven inzicht krijgen in hoe hun beslissingen hun CO2-voetafdruk beïnvloeden en hoe ze deze in de loop der tijd kunnen verkleinen. Het gecombineerde platform biedt de tools, data en services om bruikbare inzichten in CO2-uitstoot te leveren, naleving mogelijk te maken en duurzame groei in alle sectoren te stimuleren – op planetaire schaal.

“Dit is een cruciaal moment in de opschaling van het gebruik van LCA”, aldus Panu Pasanen, CEO en oprichter van One Click LCA. “SimaPro zet al 30 jaar de norm voor transparantie in LCA, terwijl One Click LCA zich richt op het schaalbaar, toegankelijk en bruikbaar maken van LCA. Door onze krachten te bundelen, kunnen we voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag naar hoogwaardige duurzaamheidsdata – van onderzoekslaboratoria tot wereldwijde toeleveringsketens – en de voortgang naar een CO2-neutrale toekomst versnellen.”

Samenwerking tussen wetenschap en schaalbaarheid voor wereldwijde impact

Het gecombineerde platform combineert de marktleidende positie van SimaPro in wetenschappelijk onderbouwde, sectoronafhankelijke LCA-modellering met de automatisering, schaalbaarheid en integraties van One Click LCA die naadloos aansluiten op bestaande workflows in verschillende sectoren. De gecombineerde +500.000 LCA-datasets ondersteunen +140 wereldwijde standaarden en methoden en bedienen gebruikers in +170 landen. Een wereldwijd team van supportspecialisten ondersteunt het platform, aangevuld met de One Click LCA Academy, die wereldwijd gratis certificeringen aanbiedt, evenals de diepgaande methodologische expertise en adviesdiensten van PRé.

Zowel SimaPro als One Click LCA blijven afzonderlijke producten met behoud van hun unieke sterke punten, terwijl ze profiteren van gezamenlijke investeringen in AI, data-integratie in de toeleveringsketen, uitgebreide databases en sectorspecifieke compliance-oplossingen.

Voldoen aan een wereldwijde behoefte met een gedeelde missie en een groter bereik

Nu de duurzaamheidsregelgeving wereldwijd strenger wordt, maakt het gecombineerde aanbod snellere, eenvoudigere en robuustere naleving mogelijk van kaders zoals de EU-verordening Bouwproducten, de richtlijn Energieprestatie van Gebouwen en de verordening Ecodesign voor Duurzame Producten. Maatwerkoplossingen voor verschillende sectoren zijn gericht op de bouw, productie, consumenten, infrastructuur en meer.

“Door deel te nemen aan One Click LCA kunnen we de missie van PRé Sustainability om LCA op te schalen versnellen”, aldus Eric Mieras, Managing Director van PRé Sustainability. “We kunnen onze wetenschappelijke nauwkeurigheid en LCA-robuustheid nu aan een veel breder publiek aanbieden, ondersteund door de krachtige technologie en het gebruiksgemak van One Click LCA.”

Samen werken ze samen met meer dan 5.000 wereldwijd toonaangevende bedrijven, waaronder Siemens Energy, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, AECOM en ABB, en hebben ze partnerschappen met toonaangevende softwarebedrijven in de sector, zoals Autodesk en Bentley Systems. Hun tools worden gebruikt door 9 van de 10 beste wereldwijde adviesbureaus op het gebied van duurzaamheid, 10 van de 10 beste wereldwijde architectenbureaus, 9 van de 10 grootste fabrikanten van bouwproducten en toonaangevende consumentengoederen- en chemische bedrijven.

Foto: Eric Mieras en Panu Pasanen