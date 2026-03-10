Geen peuk meer op straat, dat is het doel. De Gemeente Rotterdam sloot zich deze week aan bij de No (Plastic) Filter-campagne, die oproept tot een verbod op de productie van sigarettenfilters. De stad zet zich al jaren hard in voor een schonere leefomgeving, maar de sigarettenfilters blijven een hardnekkig probleem. ”Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk peuken uit het milieu te weren, maar uiteindelijk is een verbod het meest effectief”, aldus wethouder Lansink-Bastemeijer.

Afgelopen dinsdag zette wethouder Lansink-Bastemeijer namens de gemeente Rotterdam officieel zijn handtekening onder de oproep voor een verbod op sigarettenfilters. Na een klein half uur peuken rapen, met een opbrengst van 2.000 filters, was al duidelijk waarom sigarettenfilters al jaren zwerfafvallijsten van over de hele wereld aanvoeren. Lokale zwerfafvalheld Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam: ”In speeltuinen, voor ziekenhuizen, in parken en op de stranden. Sigarettenfilters zijn overal.”

Rotterdam is een van 28 gemeenten die zich de afgelopen maanden aansloten bij de campagne. Gemeenten en hun afvalbedrijven kennen als geen ander de problematiek van rondslingerende sigarettenfilters. Lansink-Bastemeijer: ”Ze waaien in hoekjes, plakken tussen richels van stoepen en in het water vallen ze uit elkaar ontelbare kleine vezels. Ze bevatten bijna allemaal plastic en lekken ook nog eens enorm veel giftige stoffen. Alles opruimen is onmogelijk en wat we wel kunnen opruimen kost enorm veel geld.”

Naast de vervuiling maken sigarettenfilters roken ook niet minder schadelijk. ”Een vervuilend en misleidend product, dat eigenlijk niet geïntroduceerd had mogen worden tachtig jaar geleden”, zegt Karl Beerenfenger, No (Plastic) Filter-campagneleider. De gemeenten zien een verbod graag in internationaal verband, zoals in Europa of de Verenigde Naties. De komende jaren dienen zich kansrijke wetgevingsprocessen aan rond zwerfafval, plastic en tabaksontmoediging. Ook de Nederlandse overheid onderzoekt de mogelijkheid van een landelijk verbod.

De gemeenten worden gesteund in hun oproep door een groeiende groep burgers en organisaties zoals Natuurmonumenten, de Consumentenbond, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling en Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.