Station Utrecht Centraal is van 18 februari tot en met 1 maart een overstapmogelijkheid rijker: die naar een circulaire mode-economie. Op het grootste overstapstation van Nederland vinden reizigers tussen spoor 18 en 19 een ‘Free Fashion pop-up store’. De naam zegt het al: in deze winkel is alles gratis. Door pre-loved fashion een nieuw leven te geven dragen reizigers bij aan de overstap naar een circulaire mode-economie.

Kleding recyclen de norm

De mode-industrie staat op plaats twee van meest vervuilende industrieën op aarde. In Nederland wordt jaarlijks zo’n 300 miljoen kilo kleding afgedankt. Dit maakt textielafval een belangrijk aandachtspunt binnen de overstap naar een circulaire economie. Met wetgeving wordt er druk uitgeoefend op producenten; zij moeten in 2025 minstens de helft van de in 2024 verkochte kleding opnieuw gebruiken of recyclen. Maar consumenten kunnen zelf ook een groot verschil maken door bewuste kledingkeuzes te maken.

Het Free Fashion initiatief wil het voor consumenten zo makkelijk en leuk mogelijk maken om kleding te recyclen. Dieuwertje Vorstenbosch, een van de oprichters van Free Fashion, zegt: ‘Nieuwe kleding maken kost veel energie en water. Door minder nieuwe kleren te kopen, en kleding die je al hebt vaker te dragen of te delen, maak je direct een positieve impact. Free Fashion laat zien dat er al genoeg leuke kleding is, en deelt pre-loved items gratis uit via mobiele kledingrekken en pop-up-stores.’

In deze winkel is alles gratis

In de Free Fashion pop-up shop op Utrecht Centraal krijgen consumenten bij binnenkomst drie coupons, goed voor drie gratis kledingstukken. De winkel wordt volledig gerund door vrijwilligers, die informatie geven over de textielindustrie en het recycleproces. Daarnaast lopen er stylisten in de winkel rond die tips geven over het verlagen van je fashion footprint en je helpen bij het vinden van passende items. Er is ook een hoek in de winkel ingericht waar je jouw kledingstukken kan upcyclen, zodat je ze weer met plezier draagt. Kledingstukken die je niet meer draagt, kan je in de pop-up shop inleveren.

Vijf tips om je fashion footprint te verkleinen

Sustainable fashion stylist Janneke Cloosterman is een van de stylisten die in de pop-up store aanwezig is. Volgens Janneke zit de sleutel tot duurzamer kledinggebruik in bewuste keuzes: ‘Veel mensen dragen slechts 20 tot 30% van hun kleding. Door je eigen kledingstijl te ontwikkelen, slim te combineren en gerichter te kiezen, verminder je je fashion footprint en creëer je een overzichtelijke garderobe die goed bij je past.’

Kan je niet naar de winkel komen? Met deze vijf praktische tips helpt Janneke je om jouw fashion footprint te verkleinen:

Ken je stijl, pasvorm en kleuren

Veel kledingstukken blijven ongedragen in de kast liggen. Simpelweg omdat ze niet bij je passen. Om miskopen te voorkomen is het goed om te weten wat je lichaamsbouw is, welke kleuren goed bij je passen en welke stijl je aanspreekt. Je kan hiervoor een kleur-, figuur- en stijlanalyse doen. Koop bewust

Stel jezelf bij elke aankoop de vraag: Past dit bij mijn stijl? Kan ik het op minstens drie manieren combineren? Ga ik het écht dragen? Door kritischer te shoppen, vermijd je impulsaankopen. Zie kleding als een investering

Kies voor kwaliteit boven kwantiteit. Tijdloze, goed passende kledingstukken van mooie kwaliteit gaan langer mee en zorgen voor een sterke basis in je garderobe. Haal meer uit wat je al hebt

Experimenteer met nieuwe combinaties, accessoires en laagjes. Vaak heb je al meer outfits in je kast dan je denkt! Kies voor tweedehands en ruilen

Tweedehands shoppen en kleding ruilen zijn dé manier om duurzaam en stijlvol bezig te zijn. Bovendien maak je je garderobe unieker.

Kleding van de textielafvalberg redden

Free Fashion wil consumenten bewust maken van de problemen in de textielindustrie en heeft het doel om in 2025 ten minste 100.000 kledingstukken van de afvalberg te redden. Dit doen ze door pre-loved kleding in te zamelen en consumenten een positieve tweedehands winkelervaring te bieden.

De Free Fashion Pop-Up Shop is vanaf 18 februari tot en met 1 maart 2025 te bezoeken op Utrecht Centraal, tussen spoor 18 en 19 en is geopend van 08.00 – 20.00 uur. Wil je kleding komen inleveren? Graag! Voor meer informatie over het Free Fashion initiatief, ga naar: www.thisisfreefashion.com.

Foto: Oprichters Lot van Os (links) en Dieuwertje Vorstenbosch (rechts) in hun Free Fashion store.