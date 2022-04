Klanten, die actief zijn in de transportsector, kunnen nu ook Shell Renewable Diesel (HVO) tanken op 13 geselecteerde tankstations in Nederland. Hierdoor helpt Shell de CO 2 e emissies van haar klanten te verlagen. Reducties tot 90% zijn hierbij mogelijk ten opzichte van normale diesel. Shell biedt, naast Bio-LNG, nu ook een alternatief voor diesel en antwoordt hiermee op de alsmaar groeiende vraag naar duurzamere brandstoffen. Het bedrijf overweegt haar Renewable Diesel in de toekomst ook aan te bieden op meerdere sites in haar truck netwerk.

“Het lijkt dat de energietransitie in Nederland meer en meer aan momentum wint. Klanten vragen ons steeds vaker te helpen hun emissies te verlagen. Zo ook onze klanten in de transportsector, die hun vrachtwagens steeds vaker op Renewable Diesel of Bio-LNG willen laten rijden,” zegt Sandra Geilings, Cluster Manager Benefrux van Shell Commercial Road Transport. “Shell Hernieuwbare Diesel kan zonder motorische aanpassingen in moderne vrachtwagens getankt worden. De CO 2 e emissies kunnen met tot 90% 1 verlaagd worden als je het vergelijkt met gewone diesel.”

Shell Renewable Diesel is een schoner verbrandend alternatief voor EN590 dieselbrandstof. Door het hoge cetaangetal vermindert Shell Renewable Diesel ook de lokale emissies (NOx en fijnstof) en verlaagt tevens het motorgeluid. Deze brandstof verbetert ook de koude start van de motor.