Shell Nederland begint met bouw 14 MW-zonnepark in Heerenveen

Met de voordracht van het Friese gedicht Sinneljocht van Arjan Hut, een ode aan zon, is de bouw van het zonnepark Heerenveen-Zuid officieel begonnen. Het zonnepark is 20 hectare groot en heeft een capaciteit van 14 megawatt, zo’n 5% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in de gemeente.

Energietransitie Heerenveen

Shell wil een rol spelen in de Nederlandse energietransitie en laat zien dat zij met een zonnepark ook op lokaal niveau kan bijdragen aan het Nederlandse Klimaatakkoord. Gemeente Heerenveen werkt op haar beurt aan het behalen van haar gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Wethouder energietransitie Jelle Zoetendal: “In 2030 willen we in Heerenveen 40% van onze energie zelf opwekken. Dit zonnepark draagt hieraan bij. Het is een mooie showcase voor de energietransitie in onze gemeente.”

Inpassen in het Friese landschap

Het zonnepark komt naast het bedrijventerrein ten zuiden van de Mangaanweg en ten westen van de spoorlijn. Het zonnepark wordt zorgvuldig in het landschap ingepast. “We gaan de komende jaren steeds meer zien hoe onze energie wordt opgewekt,” zegt wethouder Zoetendal. “Maar we willen wel dat het park past in het landschap. Dat doen we door extra bomen te planten, ruimte te geven aan groen tussen de panelen en extra bosschages aan te brengen op en rond het terrein. Ik ben erg positief over de samenwerking met Shell Nederland, over hoe het park is ontworpen en wordt ontwikkeld.”

Actieve rol in de energietransitie

“De ontwikkeling van dit zonnepark is een goed voorbeeld van onze actieve rol in de Nederlandse energietransitie,” zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. “Met veel partners werken we hier elke dag aan. We weten dat samenwerking de sleutel tot succes is. En dit geweldige zonnepark in Heerenveen is daar het resultaat van.” Over het gedicht Sinneljocht van Arjan Hut zegt Van Loon: “Als Brabantse moest ik dit sprankelende Friese gedicht uiteraard twee keer lezen voordat ik het begreep. Het gedicht geeft eigenlijk op een beeldende manier weer hoe het voor veel mensen abstracte begrip ‘energietransitie’ beleefd kan worden.”

Meer bloemen en insecten

Ook zal het zonnepark gaan bijdragen aan de biodiversiteit in het gebied. Naturalis Biodiversity Center heeft hiernaar al eerder onderzoek gedaan bij het Shell-zonnepark Moerdijk. Het onderzoek op Moerdijk is verlengd en uitgebreid naar het zonnepark Heerenveen. Professor Koos Biesmeijer van Naturalis: “We gebruiken de inzichten uit het eerdere onderzoek in Moerdijk bij de aanleg van het zonnepark in Heerenveen. Door dit najaar al een verscheidenheid aan planten te zaaien, willen we de biodiversiteit stimuleren. Ook onderzoeken we de verschillen tussen Moerdijk en Heerenveen. De biodiversiteit verschilt namelijk nogal tussen de Heerenveense agrarische grond en de industriële grond in Moerdijk. We kunnen niet wachten om te beginnen.”

Webcast

De betrokken partijen hebben in een webcast de plannen van het zonnepark toegelicht en zijn in gesprek gegaan met de omgeving. Deze webcast is online te bekijken.