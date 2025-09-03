Shell heeft besloten de bouw van de biobrandstoffenfabriek op Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam (Pernis) niet voort te zetten. Het besluit volgt op een grondige commerciële en technische evaluatie naar de concurrentiekracht van het project. De bouw ging aanvankelijk in 2022 van start.

“De marktdynamiek en de verwachte bouwkosten maken het project voor ons uiteindelijk onvoldoende concurrerend om te voldoen aan de vraag van onze klanten naar betaalbare biobrandstoffen”, zegt Machteld de Haan, president Downstream, Renewables and Energy Solutions bij Shell. “Dit was een moeilijke beslissing, maar wel de juiste. We willen onze investeringen richten op projecten die zowel waarde leveren voor onze klanten als voor onze aandeelhouders.”

“We blijven ervan overtuigd dat CO 2 -arme moleculen, waaronder biobrandstoffen, een fundament vormen voor het toekomstige energiesysteem. Shell loopt voorop in deze sector, als een van ’s werelds grootste handelaren en leveranciers van biobrandstoffen, waaronder duurzame vliegtuigbrandstof (SAF)”, aldus De Haan.

Shell zet stappen om de meest aantrekkelijke investeringskeuze en samenwerkingspartner te zijn in de energietransitie. Tussen 2023 en 2024 investeerde Shell wereldwijd zo’n 8 miljard dollar in koolstofarme opties, waaronder zon en wind, het afvangen en opslaan van CO 2 (CCS), waterstof en biobrandstoffen. In 2024 verhandelde Shell meer dan 10 miljard liter koolstofarme brandstoffen en verkocht het tien keer meer dan het zelf produceerde. In datzelfde jaar werd Shell een van de grootste leveranciers van SAF ter wereld.

Nederland is belangrijk voor Shell. De Nederlandse activiteiten bestrijken het hele energiesysteem – van olie- en gaswinning tot raffinage en een netwerk van tankstations en laadpalen. Shell investeerde de afgelopen jaren €6,5 miljard in een breed scala aan energietransitieprojecten in Nederland. Onder andere in CO 2 -opslag via het Porthos CCS-project, de ontwikkeling van de groene waterstoffabriek Holland Hydrogen 1 en de installatie van nieuwe fornuizen en elektrificatieprojecten op Shell Chemicals Park Moerdijk.

Frans Everts (President-Directeur Shell Nederland): “Ondernemen is risico lopen. Succesvol ondernemen is uiteindelijk meer successen boeken dan tegenvallers incasseren. Vandaag is voor ons een dag van incasseren. We hebben besloten om de bouw van de biobrandstoffenfabriek in Rotterdam niet te hervatten. We wilden de fabriek heel graag afbouwen, na de vorig jaar aangekondigde pauze. Maar de mogelijkheid om deze straks voldoende competitief te laten draaien, verdween steeds verder uit zicht. Ik vind het in veel opzichten een lastig besluit, maar wel het juiste.

We hebben de opties om door te kunnen zetten van alle kanten bekeken. De marktdynamiek en de verwachte kosten om het project af te bouwen, maken het voor ons onvoldoende concurrerend en de investering zou uiteindelijk economisch niet meer goed te rechtvaardigen zijn. Biobrandstoffen zijn een essentieel onderdeel in de energiemix, nu en in de toekomst. Shell is een belangrijke speler in deze sector en dat blijft zo, ook voor de luchtvaart. Er is dus geen impact van dit besluit op onze klanten van duurzame brandstoffen: we blijven die gewoon leveren. We doen dat via onze Trading business, zoals we dat nu ook al doen. Shell blijft gecommitteerd aan een gebalanceerde energietransitie.

De komende tijd is het zaak om te leren van de tegenvaller van vandaag. En, die lessen te gebruiken om de projecten van morgen wel tot een positief einde te brengen. Kortom, niet bij de pakken neerzitten – juist de armen uit de mouwen. Zo zijn we een wereldspeler geworden met stevige wortels in Nederland. En zo gaan we verder met wat we al meer dan 100 jaar doen, en de buitenwereld ook van ons verwacht: het leveren van de energie van vandaag en werken aan de energie van morgen. “