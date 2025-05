Nog steeds zijn er bedrijven waar ongezond en onveilig wordt gewerkt. Het is van belang dat hier verbetering in komt. Tegelijkertijd vermindert werken de afhankelijkheid van zorg en heeft het positieve effecten op gezondheid, levensgeluk en welzijn. De SER roept in het advies ‘Gezond en veilig werken door effectieve regels en preventie’ alle betrokkenen bij arbobeleid op intensief samen te werken en de arbeidsomstandigheden te verbeteren door effectieve arboregels en preventie op de werkvloer. Dit is ook belangrijk omdat zich nieuwe en veranderende arbeidsrisico’s voordoen als gevolg van ingrijpende transities zoals technologisering, globalisering, vergrijzing, flexibilisering en klimaatverandering.

Het advies doet aanbevelingen rond:

Arbeidsrisico’s in het licht van toekomstige ontwikkelingen;

Moderne, naleefbare en effectieve arboregels;

Arbeidsgerelateerde zorg gericht op preventie.

Veranderende arbeidsrisico’s vragen om inzet op preventie

‘Solide beleid voor gezond en veilig werken is noodzakelijk maar niet eenvoudig. Daarnaast hebben we te maken met nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en de snel veranderende werkomgeving. SER-voorzitter Kim Putters: “We leven in een tijd van ingrijpende transities zoals technologisering, globalisering, vergrijzing, flexibilisering en klimaatverandering. Dit heeft directe invloed op de aard en organisatie van werk. Zo kan de inzet van nieuwe technologie leiden tot veranderingen in de taakstructuur en het werktempo en daarmee ook in werkdruk en autonomie van werkenden.” Naast vele kansen om werk veiliger, gezonder en slimmer te organiseren zijn er ook risico’s. De SER pleit voor de ontwikkeling van een infrastructuur voor het vroegtijdig signaleren van deze risico’s om tijdig in te grijpen en de gevolgen van nieuwe en veranderende risico’s in kaart te brengen.

Naleefbare en effectieve arboregelgeving

Vooruitstrevend preventiebeleid vereist modernisering van de arboregelgeving om in te spelen op trends en ontwikkelingen. Kim Putters: “Zorg bijvoorbeeld voor voldoende aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA) omdat het steeds vaker voorkomt. Onderzoek ook de impact van diversiteit op de werkvloer. De effecten van werken met bepaalde stoffen zijn vaak alleen vastgesteld voor volwassen witte mannen terwijl die stoffen op jongeren en vrouwen mogelijk een ander (schadelijker) effect hebben. Dit vraagt om maatregelen die rekening houden met alle werkenden zoals beschermende bedrijfskleding voor vrouwen en nieuwe normen voor werken met gevaarlijke stoffen.”

Tegelijkertijd moet arboregelgeving duidelijk en goed uitvoerbaar zijn. Om de naleving van arboregelgeving te vergemakkelijken en daarmee de effectiviteit ervan te verbeteren adviseert de SER herijking van arboregels. Dat houdt bijvoorbeeld in het onderzoeken naar waar met name mkb bedrijven tegen aanlopen bij het uitvoeren van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en onderzoek doen naar hoe registraties van blootstelling aan gevaarlijke stoffen efficiënt en transparant kunnen gebeuren.

Effectieve en inclusieve arbozorg die voor iedereen werkt

De raad stelt aanpassingen voor in het arbostelsel zoals versterking van de wettelijke positie van kerndeskundigen bij preventie. Ook pleit dit advies voor betere samenwerking tussen bedrijfsartsen en reguliere zorg. Kim Putters: “Er is meer aandacht nodig voor de rol van werk bij diagnose, behandeling, verpleging en re-integratie van werkenden. Maak arbeidsgerelateerde zorg goed toegankelijk, óók voor zelfstandigen en flexwerkers. Kom met moderne wetgeving die écht werkt en handhaaf die op de werkvloer. Zorg voor beter inzicht in de kosten en baten van preventie, niet alleen voor bedrijven, maar voor de samenleving als geheel.”