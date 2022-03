Het Nederlandse duurzame zeepmerk Seepje heeft de receptuur van haar volledig natuurlijke allesreiniger kosteloos via een paginagrote advertentie in de Volkskrant vrijgegeven aan haar concurrenten, en wil zo de transitie naar duurzamere was- en poetsmiddelen versnellen. Om hun oproep kracht bij te zetten, komen werknemers van de Haagse B Corp vandaag bijeen bij de klimaatactie in eigen stad. Hiermee maken zij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen burgers, bedrijven én de politiek bewust van de klimaatimpact van synthetische was- en poetsmiddelen.

Met het vrijgeven van de formulering van de volledig natuurlijke allesreiniger, die de Consumentenbond als beste ecologische optie bestempelt, legt Seepje de bal bij haar concurrentie. Zo kunnen onder meer Unilever, Proctor & Gamble, Henkel en Reckitt Benckiser niet meer om het gebruik van natuurlijke grondstoffen heen. “Om de klimaatcrisis te beperken zullen we samen snel over moeten op duurzamere producten”, zegt Jasper Gabriëlse, mede-oprichter van Seepje. “Wij kunnen het niet alleen, we hebben zowel consumenten als grote fabrikanten nodig in deze transitie. Die verloopt nu nog te traag, dus we hopen dat ook andere merken hierin snel hun verantwoordelijkheid nemen. Nu zij het recept van onze honderd procent natuurlijke allesreiniger hebben, kan niemand meer stellen dat het nog niet mogelijk is om een duurzaam én effectief reinigingsproduct op de markt te brengen.”

Klimaatprotest

Dat de klimaatproblematiek medewerkers van Seepje echt na aan het hart ligt, laten zij zien door middel van een protest tijdens de lokale Klimaatmars in Den Haag. Met dit protest willen zij Nederland bewust maken van het achterhaalde gebruik van synthetische was- en poetsmiddelen. Gabriëlse: “Wij voeren vandaag actie omdat we ons echt zorgen maken om de klimaatcrisis, en omdat wij erin geloven dat we samen de urgentie voelbaar kunnen maken. Dit is een oproep gericht aan de ‘grote jongens’, de fabrikanten die nog flinke stappen moeten zetten richting duurzamere producten en transparanter kunnen zijn over hun ingrediënten. Ik ben heel trots dat zoveel van onze medewerkers zich hier bij de Klimaatmars over uitspreken.”

Fossiele was- en poetsmiddelen

Vanaf komende maandag vervolgt Seepje haar bewustmakingsactiviteiten. Via berichtgevingen op social media en hun website geeft de duurzame producent informatie over de verschillen tussen synthetische en natuurlijke was- en poetsmiddelen, en de impact die dagelijks gebruik ervan heeft op het milieu. Gabriëlse: “Nederlanders hebben gelukkig steeds meer duurzame opties, bijvoorbeeld in de voedings- en mode-industrie. Ik ben ervan overtuigd dat een groter aanbod van duurzamere was- en poetsmiddelen de consument ook in steeds grotere mate zal overtuigen van de dagelijkse klimaatimpact daarvan. Hopelijk kiest Nederland na vandaag steeds minder vaak voor ‘fossiele’ producten, die nog steeds ingrediënten als aardolie, microplastics en synthetische geurstoffen bevatten.”