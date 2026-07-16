Seenons en Junkbusters bundelen hun krachten om het circulaire afvalbeheer in Denemarken, Zweden en Duitsland te versterken. Junkbusters, een van oorsprong Deens afvalbeheerbedrijf dat actief is in bovenstaande drie markten en beschikt over diepgaande expertise op het gebied van bouw- en sloopafval, wordt onderdeel van de Seenons Group. De samenwerking brengt twee onafhankelijke afvalbeheer bedrijven met complementaire sterke punten samen. Samen combineren Seenons en Junkbusters full-service afvalbeheer, lokale expertise en technologiegedreven oplossingen om organisaties te helpen afval te verminderen, circulariteit te vergroten en meer transparantie te krijgen in hun afvalstromen.

Versterking van de positie in Scandinavië en uitbreiding naar Duitsland

“Door onze krachten te bundelen met Junkbusters kunnen we onze klanten in Denemarken en Zweden nog beter bedienen”, aldus Joost Kamermans, medeoprichter en CEO van Seenons. “Duitsland is al lang een belangrijke markt voor veel van onze internationale klanten. Junkbusters brengt de lokale kennis, de expertise op het gebied van bouwafval en de servicekwaliteit die we nodig hebben om daar te groeien. De betrouwbaarheid van hun ophaalservice en hun klantgerichtheid zijn uitzonderlijk.”

Voor huidige klanten en partners verandert er voorlopig niets. Zij kunnen blijven rekenen op dezelfde contactpersonen, dienstverlening en vertrouwde werkwijzen. De integratie van beide organisaties vindt de komende periode stapsgewijs plaats.

Op termijn profiteren klanten van de gecombineerde krachten van beide bedrijven, waaronder extra digitale mogelijkheden, IT-expertise en meer inzicht in afvalstromen, circulariteit prestaties, CO₂-uitstoot en rapportages die ESG-ambities en CSRD-vereisten ondersteunen.

Voor Steffen Rasmussen, oprichter en CEO van Junkbusters, was de match net zo duidelijk. “Seenons viel op omdat we hetzelfde businessmodel delen en dezelfde ambitie hebben: afvalbeheer eenvoudiger, transparanter en klantgerichter maken”, zegt hij.

Bouwen aan Europa’s toonaangevende onafhankelijke afvalplatform

Het partnerschap markeert een volgende stap in de groeistrategie van Seenons om uit te groeien tot Europa’s toonaangevende onafhankelijke platform voor transparant en duurzaam afvalbeheer. Na eerdere uitbreidingen naar België, Denemarken, Zwitserland en Zweden zet Seenons de uitbreiding van zijn Europese netwerk voort. Deze groei wordt ondersteund door investeerders Fortino Capital en Invest-NL, die de visie delen dat impact en commercieel succes hand in hand gaan.

Volgens beide investeerders vraagt de versnelling van circulariteit om oplossingen die technologie, data en sterke lokale uitvoering combineren. Deze overname onderstreept die gezamenlijke visie op duurzame groei.

Foto: Van links naar rechts: Steffen Rasmussen, Mark Fromholt, Stijn Smetsers en Joost Kamermans