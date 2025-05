Secrid, het Nederlandse merk dat bekendstaat om haar innovatieve Cardprotector, geeft een exclusief kijkje achter de schermen van haar samenwerking met sociale werkplaatsen in de nieuwe online documentaireserie Common Good. Deze serie laat zien hoe bedrijven wereldwijd bijdragen aan een betere wereld door sociale en ecologische impact, transparantie en verantwoording in hun missie te verweven.

Common Good is een productie van BBC StoryWorks in samenwerking met B Lab Global, de organisatie achter de internationale B Corp-certificering, en is wereldwijd online te bekijken via BBC.com. In de serie worden diverse bedrijven en initiatieven, waaronder Secrid, gevolgd die actief zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en laten zien dat het anders kan.

Sarah Schwimmer, Co-Lead Executive van B Lab Global, benadrukt: “In een tijd waarin de wereld voor grote uitdagingen staat, bewijzen B Corps dat winst maken en het nastreven van een hoger doel geen tegenstellingen zijn, maar juist hand in hand gaan met succesvol ondernemen. Common Good brengt de menselijke verhalen achter de B Corp-beweging in beeld en toont dat het bedrijfsleven een krachtige motor voor positieve verandering kan zijn. Secrid’s samenwerking met sociale werkplaatsen vormt hier een inspirerend voorbeeld van.”

Design as a Force for Good

Het verhaal van Secrid in ‘Common Good’ richt zich op de unieke samenwerking met sociale ontwikkelbedijven, verteld vanuit een designperspectief. Al 15 jaar creëert Secrid banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door samen te werken met deze Nederlandse werkplaatsen in Leiden, Cruquius en Delft om hun kaarthouders te assembleren. Door samen met deze teams het productieproces en de producten te (her)ontwerpen, worden oplossingen ontwikkeld die zowel de werkbaarheid als de productkwaliteit van de ontwerpen verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het vereenvoudigen van productontwerpen, het ontwikkelen van ergonomische hulpmiddelen en intuïtieve machines, waardoor werknemers hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd stelt dit Secrid in staat om lokaal in Nederland te produceren, een win-win voor zowel het bedrijf als de maatschappij.

“We willen laten zien dat designers de kracht hebben om de wereld te veranderen. Door onze producten en processen samen met sociale werkplaatsen te ontwikkelen, bewijzen we dat design niet alleen over vorm en functie gaat, maar ook over het creëren van kansen en waarde voor zowel het bedrijfsleven als de maatschappij. We zijn ontzettend trots dat BBC StoryWorks en B Lab Global onze manier van werken in de schijnwerpers zetten en we hopen dat bedrijven en ontwerpers zich geïnspireerd voelen,” aldus René van Geer, industrieel ontwerper en oprichter van Secrid.

Vervolg op campagne #ValuingCapabilities

Secrid’s deelname aan de BBC StoryWorks-serie is een logisch vervolg op de campagne #ValuingCapabilities, die het bedrijf vorig jaar op de Dag van de Arbeid (1 mei) lanceerde. Met deze campagne riep Secrid de maakindustrie op om meer samen te werken met sociale ontwikkelingsbedrijven en zo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.

Zo zijn er bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk nog altijd meer dan 4 miljoen mensen met een arbeidsbeperking zonder werk (The Health Foundation, health.org.uk), terwijl de productiesector kampt met grote personeelstekorten. Secrid en de nationale brancheorganisatie Cedris hebben samen een whitepaper ontwikkeld met concrete stappen voor inclusieve samenwerking in de industrie.

B Corp en missiegedreven ondernemerschap

Secrid is B Corp gecertificeerd sinds 2022 en streeft naar een positieve impact op mens, milieu en maatschappij. Het bedrijf kiest bewust voor lokale, CO2-gecompenseerde productie en doneert 1% van de omzet aan ontwerpers en projecten die bijdragen aan hun design gedreven missie: het aanjagen van de ‘Industriële Evolutie’, een industrie die ‘beter’ produceert in plaats van ‘meer’.

Lancering

De aflevering als onderdeel van de ‘Common Good’ serie kan vanaf heden wereldwijd bekeken worden via BBC.com en YouTube, en zal miljoenen kijkers bereiken via een internationale campagne. Met deze deelname benadrukt Secrid haar geloof in design en samenwerking als drijvende krachten achter een inclusieve en duurzame toekomst.