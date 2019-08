SDG Action Day 2019: Connecting Generations

“We choose to go to the Moon” zei Kennedy in 1962, zonder dat hij, of wie dan ook, enig idee had hoe. In 1969 landde de eerste mens op de maan. In zeven jaar lukte wat niemand voor mogelijk had gehouden. “We choose to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)”, zeggen wij precies 50 jaar na de maanlanding. En dat gaan we met z’n allen doen tijdens de derde editie van de SDG Action Day op 25 september in het SDG House in Amsterdam.

Wat is de SDG Action?



Dit is dé mondiale dag van de SDGs: 17 werelddoelen van en voor onszelf om voor het jaar 2030 te halen. Connecting Generations is het thema van deze editie. De SDG Action Day is de dag om alles te weten te komen over de SDGs: waar staan we op de routekaart naar 2030, waar liggen kansen en hoe kan ik zelf met de SDGs aan de slag?

Wat gaan we doen?

Samen met 500 andere young professionals, CEO’s, studenten, visionairs en experts gaan we aan de slag. Vind inspiratie in de keynotes van Nienke Meijer van Fontys Hogescholen en Conny Braams van Unilever over hoe zij werken met de SDGs in al het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Kijk door de ogen van de excentrieke mode-antropoloog Aynouk Tan naar diversiteit en identiteit en laat je meenemen door de jonge koplopers Youth4Climate en de Jonge Klimaatbeweging. Minister Kaag zal vanuit de VN-top in New York inbellen voor het laatste nieuws over de SDGs en tot slot zal de winnaar van de eerste SDG Moonshot Pitch zijn baanbrekende idee pitchen voor het behalen van één of meerdere werelddoelen. Daarnaast kies je deze dag voor twee verdiepende werksessies die passen bij wat jij wilt gaan doen. Van gendergelijkheid tot Global Goals gemeenten en van blockchain tot biodiversiteit, het programma biedt voor iedereen wat.

Achtergrond van de Action Day

Op 25 september 2015 tekenden 193 landen tijdens de jaarlijkse VN-vergadering een akkoord over de zeventien Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze hebben tot doel om de wereld tot “een betere plek te maken in 2030”, zo schrijven de Verenigde Naties (VN). De dag vindt jaarlijks plaats op 25 september, de verjaardag van SDGs, en sluit zodoende via een wereldwijde campagne aan bij evenementen in meer dan 167 landen op die dag.