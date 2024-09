SCS Consulting Services, een leider in klimaat-, milieu- en duurzaamheidsadvies, breidt haar activiteiten uit door een nieuwe Europese dochteronderneming in Nederland op te richten. Deze strategische zet is bedoeld om de groeiende vraag naar duurzaamheidsadviesdiensten te benutten die wordt aangestuurd door EU- en wereldwijde regelgeving en toenemende bedrijfsverbintenissen aan milieubeheer.

Met de introductie van regelgeving door de Europese Unie, zoals het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), de European Union Deforestation Regulation (EUDR) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die strenge duurzaamheidsnormen en rapportagevereisten voorschrijven, is er nu een dwingende behoefte voor bedrijven om duurzame praktijken te implementeren en transparantie in hun toeleveringsketens te waarborgen. SCS Consulting, met haar diepgaande kennis van milieunormen en duurzaamheidsadvies, is uniek gepositioneerd om aan deze behoeften te voldoen.

Als onderdeel van haar strategische activiteiten zal SCS Consulting financiële instellingen Environmental Due Diligence-diensten aanbieden, afgestemd op de IFC Performance Standards en Europese milieu- en sociale leenvereisten. Deze gespecialiseerde diensten voor de financiële sector zullen zowel financiële instellingen als hun klanten helpen om te voldoen aan de hoogste niveaus van milieu- en sociale naleving. Voor financiële organisaties zal SCS Consulting de naleving van de prestatienormen van de kredietverstrekker door de klant beoordelen, om ervoor te zorgen dat milieurisico’s op de juiste manier worden beoordeeld en beperkt. Voor klanten die financiële diensten zoeken, zal SCS Consulting begeleiding bieden bij het voorbereiden op het voldoen aan deze normen, hen ondersteunen bij het bereiken van naleving en het veiligstellen van financiering. Op deze manier zal SCS Consulting beide partijen ondersteunen bij het voldoen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen en wettelijke vereisten.

Bovendien zal de nieuwe Europese entiteit zich richten op:

Ontwikkeling van duurzaamheidsstrategie: bedrijven helpen uitgebreide strategieën te ontwikkelen voor naleving van regelgeving, initiatieven voor circulaire economie en doelstellingen voor koolstofreductie.

Transparantie van de toeleveringsketen: traceerbaarheidsmodellen en ontbossingsmonitoring implementeren om duurzame inkoop te garanderen.

Reputatie en merkwaarde via duurzaamheid: met de toenemende vraag van consumenten en investeerders naar duurzame producten, is deze service ontworpen om bedrijven te helpen hun merkwaarde te verbeteren via duurzaamheidspraktijken. Erkende attesten zijn essentieel om de toewijding van een bedrijf aan deze praktijken aan te tonen en dienen als een keurmerk van vertrouwen van belanghebbenden.

“Steeds meer bedrijven ervaren de uitdagingen van het naleven van nieuwe en evoluerende regelgeving die van invloed is op elk gebied van hun bedrijf. Er is een enorme behoefte aan regelgevingsonderwijs en -training, nalevingsimplementatie en ondersteuning bij due diligence-beoordelingen”, aldus Jan Pierre Jarrin, Managing Director bij SCS Consulting Europe. “Ons Europa-team zal zich richten op het ondersteunen van Europese bedrijven en wereldwijde bedrijven met activiteiten in de EU, evenals bedrijven die willen voldoen aan internationale normen. We zullen deze bedrijven helpen bij het ontwikkelen van strategieën om te voldoen aan de nieuwste klimaat- en milieuvoorschriften en markteisen, zodat ze concurrerend en duurzaam blijven op de wereldwijde markt.”

SCS Consulting biedt een breed scala aan uitgebreide duurzaamheidsoplossingen die zijn afgestemd op de veranderende behoeften van bedrijven in Europa en wereldwijd. Onze expertise beslaat een breed spectrum aan duurzaamheids- en milieunormen en biedt gespecialiseerde diensten in duurzaamheidsrapportagekaders, waaronder CDP, Global Reporting Initiative (GRI), International Sustainability Standards Board (ISSB), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Daarnaast zal SCS Consulting zich sterk richten op ondersteuning van naleving van regelgeving, waaronder de EUDR, CSRD, EU Taxonomy Regulation en EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

“Ik ben verheugd om de opening van ons Europese adviesbureau aan te kondigen om de adviesbehoeften van nieuwe en bestaande klanten over de hele wereld te ondersteunen, wat echt de volgende logische stap is voor de groei van SCS”, aldus Matt Rudolf, CEO van SCS Global Services. “We hebben een uitzonderlijk team van experts samengesteld met tientallen jaren aan regelgevende en technische ervaring om te voldoen aan de voortdurende behoeften van bedrijven in Europa op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Daarnaast ondersteunen we buitenlandse bedrijven die goederen en diensten op de Europese markt verkopen.”