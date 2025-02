Eurocommissaris voor Klimaat en Schone Groei Wopke Hoekstra heeft in de media laten weten dat de Europese Commissie binnenkort een voorstel zal doen om de drempel voor CBAM fors te verhogen.

Nu ligt die drempel nog op 150 euro aan CBAM-goederen per zending. Volgens het plan van de Commissie moet die drempel omhoog, zodat ongeveer 80 procent van de bedrijven die op dit moment nog onder CBAM vallen worden uitgezonderd. Volgens de commissie is minder dan 20 procent van de bedrijven verantwoordelijk voor meer dan 95 procent van de ingebedde emissies in CBAM-goederen. Bij een hogere drempel zou dus nog steeds het grootste deel van de emissies onder CBAM vallen.

Het plan van de Commissie moet wel nog verder worden uitgewerkt en goedgekeurd worden door de lidstaten. Eerder bepleitte de NEa al een aanpassing van de drempel voor CBAM. Vooral voor importeurs die kleine hoeveelheden importeren, zijn de administratieve lasten onevenredig hoog. Tegelijkertijd gaat het bij kleinere hoeveelheden CBAM-goederen vaak om weinig CO2-uitstoot.

De NEa verwelkomt daarom een hogere drempel van CBAM. De precieze gevolgen zullen wel afhangen van de uitwerking van de plannen.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Sinds 1 oktober 2023 wordt het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) geleidelijk ingevoerd. Het CBAM is een Europese verordening die de EU inzet om de CO2-uitstoot die is vrijgekomen bij de productie van bepaalde goederen buiten de EU, aan de grens te corrigeren. De Douane voert deze verordening uit samen met de Nederlandse Emissieautoriteit.