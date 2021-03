Schonere aarde dankzij zitzakken van Sacksea

Met hun bedrijf Sacksea willen broers Simon en Jos Helder laten zien dat duurzaamheid mooi en kwalitatief goed kan zijn. “De buitenkant van de designzitzak is gemaakt van 37 gerecyclede petflessen, die door mensen zijn weggegooid in de natuur”, vertelt Jos. “De binnenkant is gemaakt van volledig gerecycled piepschuim deels afkomstig uit de oceaan en havens. Zo helpen we een beetje mee aan het schoonmaken van de aarde”, zegt Simon. “We willen mensen laten nadenken over zulke producten. Onze doelstelling is dat heel Nederland over een paar jaar bekend is met Sacksea en weet waar wij voor staan.”

Het idee hiervoor is twee jaar geleden ontstaan. Jos: “We wilden iets moois neerzetten waarbij we oceaanplastic uit de natuur konden halen. Dat is uiteindelijk een zitzak geworden, hartstikke gaaf! Zo zijn we begonnen met ons plan en hebben ondertussen een hele weg afgelegd.”

Simon: “Het zaadje hiervoor is misschien al wat eerder geplant. Elk jaar is er Earth Overshoot Day (de dag waarop de mensheid net zoveel van de aardse grondstoffen heeft opgebruikt als de aarde in een jaar kan opbrengen, red.), een paar jaar geleden was dat in september. Nu is dat al opgeschoven naar augustus. Dus Earth Overshoot Day vindt steeds eerder plaats, terwijl weinig mensen er iets aan doen om dat te voorkomen. Daar komt onze interesse voor circulariteit vandaan.” Circulariteit betekent dat de producten van nu de grondstoffen voor later zijn. Kortom: de materialen worden opnieuw gebruikt. “Vanuit die interesse is misschien wel dit idee geboren. We willen deze duurzame materialen gebruiken om zo iets goeds te doen voor de wereld.” “Hoe gaaf is het als je oceaanplastic kan gebruiken voor zitzakken? Zo krijgt het een tweede leven en haal je het uit de natuur”, aldus Jos.

Mooi gevoel

De broers hebben bijna een jaar nodig gehad om design, duurzaamheid en de hele productieketen op te zetten. “We hebben enorm veel aanvragen en eerste 100 zijn al verkocht, dat is een heel mooi gevoel. Wij zijn heel enthousiast, onze klanten zijn dat ook. Dan weet dat je je werk goed hebt gedaan.”

Aarde schoonmaken

De buitenkant van een zitzak is gemaakt van 37 gerecyclede petflessen. Niet van petflessen die netjes zijn ingeleverd bij de supermarkt, maar die door mensen zijn weggegooid in de natuur. “Zo helpen we een beetje mee aan het schoonmaken van de aarde”, vertelt Simon. “De binnenkant is gemaakt van volledig gerecycled piepschuim: polystyreen. Daarvoor werken wij samen met een project in Rotterdam, die vuil ophaalt uit de haven daar met behulp van zogenaamde litter traps (vallen voor zwerfafval, red.) Dat piepschuim sturen ze naar ons op. Wij zorgen ervoor dat de korrels schoon worden gemaakt en op een goede manier worden verwerkt in de zitzak.”

Sexy

Het doel van Simon en Jos is om gerecyclede materialen sexy te maken. Jos: “Het is heel makkelijk om voor nieuwe producten te kiezen. Maar producten van gerecyclede materialen zijn net zo goed. Daar komt overigens ook onze inspiratie voor de naam vandaan: Sacksea klinkt bij het uitspreken als ‘sexy’ en het woord ‘zee’ zit er in verwerkt.” Simon: “Voor ons is kwaliteit heel belangrijk, net als duurzaamheid. Hiermee houden we zicht op alles wat er gebeurt in de productieketen en waarborgen we dat het productieproces zo duurzaam mogelijk is. Zo wordt voor de fabricage van onze stoffen 70% minder stroom, 86% minder water en 75% minder CO2-uitstoot gebruikt in vergelijking met virgin polyester stoffen. Om verder zicht te houden op het duurzame productieproces hebben we er bewust voor gekozen dit in Nederland te doen.”