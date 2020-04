Schiphol en partners starten proef met duurzaam taxiënde vliegtuigen

Schiphol en partners zijn een proef gestart met duurzaam taxiën. Tijdens de proef worden vliegtuigen naar de start- of landingsbaan gebracht door een speciaal sleepvoertuig, ook wel een Taxibot genoemd. Daardoor blijven de vliegtuigmotoren tijdens het taxiën het grootste deel uit. Schiphol doet deze proef samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Corendon Dutch Airlines, KLM, Transavia, EasyJet en afhandelaren dnata en KLM Ground Services. De testen zijn begonnen door een leeg Corendon vliegtuig naar diverse startbanen te slepen. Bij succes wordt de proef in een volgende fase voortgezet met operationele vliegtuigen.

Het speciale sleepvoertuig is van Smart Airport Systems, zusterbedrijf van bekende grond-afhandelingsmateriaal leverancier van TLD. Het voertuig, waarvan er momenteel tien ter wereld zijn, wordt aangedreven door een hybride combinatie van elektrische en-diesel motoren en verbruikt tijdens het taxiën 95% minder brandstof dan vliegtuigmotoren zouden doen. Omdat motoren enkele minuten moeten opwarmen voor vertrek, verwacht Schiphol een totale besparing van 50 tot 85% op het brandstofverbruik tijdens het taxiën. In de testfase wordt gemeten wat de besparing in de praktijk is en daarmee uitstootreductie op Schiphol kan worden. Op Schiphol taxiën vertrekkende vliegtuigen gemiddeld 14 minuten en aankomende vliegtuigen 9.

De proef, die tot en met juni duurt, is onderdeel van een haalbaarheidsstudie naar duurzaam taxiën op Schiphol. De partijen onderzoeken onder meer hoe duurzaam taxiën in te passen is in de dagelijkse operatie, of het op grote schaal kan en hoe en op welke termijn de transitiefase zou kunnen zijn. De haalbaarheidsstudie is naar verwachting najaar 2020 afgerond.. De proef is onderdeel van het sectorplan slim en duurzaam en de Klimaattafel Duurzame Luchtvaart en vindt plaats met instemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

“Deze studie past bij onze ambitie om de meest duurzame luchthaven ter wereld te zijn. Ondanks de unieke situatie door het coronavirus, gaan we door met deze belangrijke proef. Tot in ieder geval juni hebben we het unieke voertuig tot onze beschikking. Ik ben trots dat we samen met onze partners onderzoeken wat duurzaam taxiën op Schiphol kan betekenen.” – Hassan Charaf, hoofd innovatie bij Royal Schiphol Group.

“Dit project past perfect binnen ons duurzaamheidsbeleid: onze ambitie CO2 uitstoot te verminderen én samen te werken met partners in de keten om de luchtvaart duurzamer te maken. We zijn ook heel trots om als eerste luchtvaartmaatschappij de Taxibot te mogen testen. Dit past bij ons ondernemend karakter en pioniersgeest. De eerste tests met ons vliegtuig zijn goed verlopen. We hopen dan ook op een positieve uitkomst van de proef en dat we dit gezamenlijk met alle partners in de nabije toekomst kunnen uitrollen.“- Freek van der Pal, Managing Director Corendon Dutch Airlines.

“LVNL zet zich samen met partners in voor duurzame innovatie. Dat blijven we ook in deze tijd doen waarin het verkeersaanbod door de coronapandemie sterk is afgenomen. We zijn enthousiast om deel te nemen aan deze proef en kijken uit naar de conclusies. Hiermee leveren we een bijdrage aan een schonere luchtvaart, waardoor we waarde creëren voor de omgeving van Schiphol en Nederland.” – José Daenen, Director Operations bij LVNL.