Schiphol en BAM zijn gestart met de grootschalige vervanging van de klimaatsystemen op de E-pier. In plaats van verwarming met ketels op een gasaansluiting komt er een extra elektrische warmtepomp en worden nieuwe luchtbehandelingskasten aangesloten op het bestaande warmte- en koudeopslagsysteem in de bodem. Efficiënt gebruik van energie en de verduurzaming van de luchthaven staan centraal bij de vervanging. Schiphol heeft als doel dat in 2030 alle eigen gebouwen op de luchthaven van het aardgas af zijn. De samenwerking met BAM op de E-pier is een stap in die richting.

BAM Bouw en Techniek gaat tot en met 2028 aan de slag met het aardgasvrij maken van de gehele E-pier, in combinatie met ander vervangingsonderhoud. Er wordt gestart met de installatie van de nieuwe klimaatinstallaties, voordat de oude installaties en de gasaansluiting worden ontkoppeld. In totaal installeren we een extra warmtepomp,17 luchtbehandelingskasten en renoveren we het bestaande warmte- en koudeopslagsysteem in de bodem, om de E-pier duurzaam te verwarmen en koelen met een geavanceerd luchtsysteem. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk gebundeld en in fasen uitgevoerd, zodat de overlast voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen van de E-pier beperkt blijft. Als er in een bepaald gebied wordt gewerkt, wordt er ook direct ander onderhoud uitgevoerd.

“De E-pier gebruikte per jaar gemiddeld 290.000 m3 aan aardgas. Dat getal moet in 2030 zijn teruggebracht naar 0. Dat kan alleen door vernieuwing en vervanging van onze bestaande assets. Nieuwe klimaatsystemen zonder aardgas helpen om ons gasverbruik substantieel te verminderen. We passen bewezen vormen, zoals warmte- en koudeopslag, ook toe op de E-pier. Dat is een grote opgave in een omgeving die altijd operationeel is. Dat maakt het soms een complexe puzzel met ander vervangingsonderhoud, maar we gaan voortvarend aan de slag.” – Sybren Hahn, Executive Director Schiphol Infrastructure

“Wij zijn ontzettend blij dat we met deze samenwerking Schiphol verder kunnen helpen bij de energietransitie en het waarmaken van haar duurzame ambities. Dit sluit naadloos aan op de strategie van BAM, ‘Building a sustainable tomorrow’, waarin wij ons samen met onze klanten hard maken voor een duurzame gebouwde omgeving voor huidige en toekomstige generaties.” – Lidewij de Haas, Executive Director BAM Bouw en Techniek

Warmte- en koudeopslag

Op Schiphol draait een gedeelte van de terminal, de meeste pieren en een aantal kantoren al deels op warmte- en koudeopslagsystemen. Dat is een duurzaam systeem dat energie in de vorm van warmte en koude opslaat in de bodem. De E-pier is een van de eerste pieren die de transitie volledig doormaakt. Het gebruik van warmte- en koudeopslag levert een aanzienlijke winst op in het verminderen van de CO₂-uitstoot van de luchthaven.

Duurzame samenwerking

De werkzaamheden door BAM Bouw en Techniek zijn onderdeel van een duurzame langdurige samenwerking tussen BAM en Schiphol. BAM beheert, onderhoudt en optimaliseert de bestaande infrastructuur, verbetert het ondergrondse kabel- en leidingwerk met het oog op elektrificatie van de luchthaven. Ook voert BAM het integrale beheer en onderhoud uit aan de installaties en bouwkundige onderdelen van onder andere Terminal 3, Schiphol Plaza, pieren E, F, G, H en M, brandweerposten en parkeergebouwen.