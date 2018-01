Schaatsmedailles NK Allround gemaakt van afgedankte mobieltjes

Coolrec, dochteronderneming van Renewi, produceert voor het NK Allround & Sprint in Thialf de gouden, zilveren en bronzen medailles gemaakt van de edelmetalen verworven uit afgedankte mobieltjes. De WEEE-recycler, die hiervoor eind 2017 een samenwerking aanging met KPN en de KNSB, maakt gebruik van innovatieve technieken om deze materialen uit de afdankte producten terug te winnen. De medailles worden uitgereikt aan de schaatswinnaars tijden het NK op 27 en 28 januari.

Coolrec startte in de zomer van vorig jaar samen met KPN en de KNSB het initiatief om edelmetalen uit oude mobieltjes te recyclen tot medailles voor de schaatswedstrijden. Hiervoor hebben de partijen deze winter bij grote schaatsevenementen in Thialf Heerenveen en in alle KPN winkels in Nederland afgedankte mobieltjes ingezameld. Inmiddels zijn de metalen uit de mobieltjes verwerkt tot de circulaire medailles, klaar om uitgereikt te worden aan de Nederlandse schaatskampioenen.

Arjen Wittekoek, Directeur Coolrec: “Belangrijk om aan te geven is dat bij de productie van deze circulaire medailles geen nieuwe materialen zijn gebruikt. Secundaire grondstoffen vormen de basis voor de eremetalen. Zo zijn de gouden medailles gemaakt van een basis van koper en zink verguld met goud, bestaan de zilveren exemplaren uit koper en zink verguld met zilver en zijn de bronzen varianten een combinatie van zink en koper. Op de medailles zijn naast het logo van de KNSB ook de recyclingcirkels ingeperst om de circulariteit extra te benadrukken. Overigens zijn de recyclingcirkels zo afgebeeld, dat ze tevens de schaatsrichting aangeven.”

Het streven van het recyclingproject is om de medaille-uitreiking zo circulair mogelijk te maken. Met succes! “Niet alleen de medailles zijn circulair”, vervolgt Wittekoek. “Ook het roodwitblauwe medaillelint is gemaakt van oude vlaggen. Daarnaast is de bewaardoos een uniek kunstobject, gemaakt met een 3D-printer.”

Waardevol

Afgedankte apparaten bestaan voor een groot deel uit waardevolle materialen. Door gebruik te maken van innovatieve technieken is Coolrec in staat deze specifieke edelmetalen uit mobiele telefoons, samen met partners terug te winnen zodat deze weer als grondstof hergebruikt worden in de vervaardiging van nieuwe producten. Ook met deze mooie samenwerking beschermt de organisatie de wereld tegen vervuiling, behoudt het de eindige bronnen en stelt het partners in staat om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Coolrec is dan ook trots op deze circulaire samenwerking met KPN en de KNSB.