Scaleway en GreenTech Alliance bundelen krachten om GreenTech-startups te ondersteunen

Vandaag lanceert Scaleway, de snelgroeiende Europese cloudprovider, in samenwerking met GreenTech Alliance een speciale Startup Programs GreenTech-editie. De Early Stage en de Growth Stage Startup Programs omvatten een programma van 6 maanden tot een jaar met een waarde van €36.000 aan clouddiensten en -tools voor de deelnemers, evenals training en mentoring.

Scaleway voor GreenTech-startups

Momenteel bevindt Europa zich in de belangrijkste fase van digitale transformatie in zijn geschiedenis. Scaleway wijst op de kans die digitale spelers hebben om zich te profileren als belangrijke spelers in de realisatie van een moderne wereld. Zij kunnen de economie van de toekomst mogelijk maken door deze krachten in te zetten voor een meer rechtvaardige, verantwoordelijke en groene samenleving.

Met de speciale GreenTech-editie wil Scaleway zijn toewijding en investeringen voor een duurzamere tech-omgeving benadrukken. Daarvoor doet Scaleway een oproep aan alle startups die dezelfde waarden en verplichtingen delen.

Scaleway’s Growth Stage & Early Stage Startup Programs selecteren elke maand een paar bedrijven om deel te nemen aan de programma’s. Geselecteerde bedrijven krijgen toegang tot de cloud-tools van Scaleway via kredieten ter waarde van 36.000 euro over een periode van 6 tot 12 maanden. Daarnaast krijgen ze training en

mentoring op het gebied van IT, productontwikkeling en marketing. De Startup-programma’s bieden deelnemers ook een bijzondere kans om gebruik te maken van de internationale contacten van Scaleway.

Beide programma’s werden gelanceerd in 2020 als ondersteuning voor startende ondernemingen in moeilijke tijden.

“Bij de integratie van Scaleway’s Startup Program ben ik met al mijn diensten overgestapt van AWS naar Scaleway. In het begin twijfelde ik en dacht ik dat het een tijdrovende klus zou worden. Maar dat was niet zo, het kostte me minder dan 30 minuten om alle databases te migreren. Ik raad Scaleway ten zeerste aan, niet alleen omdat ze GreenTech gebruiken in hun datacenters en servers, maar ook omdat hun hulp en documentatie echt perfect zijn” – David Zerah, CTO, EVA Engines

Ontworpen voor startups die dezelfde waarden en ondernemers-DNA delen

“Het is onze verantwoordelijkheid om een positieve invloed te hebben op de samenleving en om gezamenlijk nieuwe systemen te ontwerpen voor een betere toekomst. Wij zetten ons in om onze snelgroeiende wereldwijde digitale infrastructuur op een slimmere, meer verantwoorde en hernieuwbare manier van energie te voorzien om zo klimaatverandering en de economische ongelijkheid die daarmee gepaard gaat tegen te gaan. Wij geloven dat wij een sleutelrol kunnen spelen in het katalyseren van een transformerende verandering in de manier waarop wij energie verbruiken en produceren. We hebben altijd de status quo uitgedaagd en we willen deze speciale GreenTech Startup Programs-editie wijden aan startups die dezelfde visie en waarden delen”, zegt Yann Lechelle, CEO van Scaleway

De ondersteunende diensten voor startups worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke deelnemer. Van een-op-een sessies met experts en werksessies met collega’s, tot webinars, cloud-oplossingen en IT-training, alles zal gericht zijn op het opschalen van succesvolle GreenTech-startups.

Aanvragen kunnen van 15 september tot 15 oktober worden ingediend door startups die werken aan duurzaamheid: https://bit.ly/sp-greentech-application

Over GreenTech Alliance

De GreenTech Alliance brengt groene technologiebedrijven samen, die met hun producten en diensten klimaatverandering tegengaan op de meest verantwoorde en respectvolle manier voor onze planeet. Zij krijgen advies over financiering, impact, zichtbaarheid en strategie met de hulp van top VC’s, journalisten, adviseurs en ondernemers.