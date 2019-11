Save Plastic bouwt eerste gerecycled plasticfabriek van Nederland

Het Arnhemse bedrijf Save Plastics slaat de handen ineen met de gemeente Almere om samen de eerste fabriek van Nederland te bouwen waarmee de gemeente haar volledige plasticinzameling kan recyclen. Nu wordt nog circa 50 procent verbrand, maar dit is straks niet meer nodig. Bram Peters, eigenaar Save Plastics: “Verbranden is niet alleen slecht voor het milieu, het is ook pure geldverspilling: deze grondstof is veel waard.”

De gemeente Almere heeft een van de best lopende plasticinzamelingsstromen van Nederland. Het was de gemeente echter al jaren een doorn in het oog dat ongeveer de helft van dat ingezamelde plastic niet werd hergebruikt, maar in de verbrandingsoven verdween. Niet al het plastic is immers goed recyclebaar. Daar komt nu verandering in.

Het vieste plastic, de duurzaamste producten

De hoogwaardige plasticfractie, vooral bekend van de PET-flessen, is relatief makkelijk te hergebruiken. Het bestaat uit één soort kunststof met één smeltmanier. De mixfractie, of het laagwaardige plastic, bestaat uit verschillende soorten plastic bij elkaar dat niet kan worden gescheiden of erg vies is. In Nederland wordt dat over het algemeen verbrand. Zonde, vindt Peters. “Verbranden is niet alleen slecht voor het milieu, het is ook pure geldverspilling: deze grondstof is veel waard.”

Gewonnen aanbesteding

Middels een aanbestedingsprocedure legde Almere de vraag voor aan de markt. Eén van de inschrijvende partijen was Save Plastics, een bedrijf uit Arnhem dat zich al 30 jaar bezighoudt met kunststof recycling. Het produceert onder andere straatmeubilair, beschoeiing en zelfs woningen volledig van 100% gerecycled afvalplastic. Eigenaar Bram Peters: “De mixfractie is altijd lastig. Het is in feite een samengeraapt zooitje en er zijn maar weinig mensen die daarmee aan de slag kunnen of willen. Liever richt men zich op de makkelijkere recyclebare type plastics. Maar technologisch en budgettair kan alles, de vraag is alleen: wát ga je er dan van maken?”.

Lokale grondstof voor steigerplanken, bruggen en huizen

Bijna alles wat op dit moment van beton of tropisch hardhout is gemaakt, kan ook worden geproduceerd met gerecyclede afvalplastics. Peters: “Het is toch gek dat we tropisch hardhout van ver importeren, met alle CO2-uitstoot van dien, terwijl we een veel beter alternatief uit Nederland kunnen halen. De CO2-uitstoot van het produceren van producten met deze grondstof is veel lager dan bij andere grondstoffen als staal, beton of zelfs hout”, zegt Peters. “Bovendien gaat het gerecyclede plastic 50 jaar mee. Daarna kunnen we het zo’n zeven keer opnieuw recyclen, zonder dat de kwaliteit achteruitgaat. Dat maakt het ook een kwalitatievere keuze.”

Pionieren in Almere

Hoewel iedereen nu al producten bij Save Plastics kan bestellen, wordt de eerste echte plasticfabriek in de gemeente Almere gebouwd. Het plan past in de grotere doelstellingen die de gemeente heeft, waarbij ze hopen zich te kunnen ontwikkelen tot regionale grondstofhub. Alle producten worden na gebruik gesorteerd, milieuvriendelijk bewerkt en komen weer terug als nieuwe producten. Zo voorkom je dat grondstoffen na eenmalig gebruik als rook de lucht in gaan. Peters: “Dit is 1-0 voor de circulaire economie.”