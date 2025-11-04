Satelliet Hospitality Furniture neemt opnieuw het voortouw en zet een belangrijke stap voorwaarts in haar mission hospitality. Als eerste meubelleverancier in de nederlandse hospitalitybranche introduceert het bedrijf levenscyclusanalyses (LCA’s) voor haar collectie. Met deze wetenschappelijk onderbouwde methode wordt de milieu-impact van meubilair volledig inzichtelijk – van grondstofwinning, design en productie tot transport en recycling (cradle to grave).

‘Duurzaamheid is geen keuze meer, maar een noodzaak,’ zegt Floris Bosmans, Sustainability Manager bij Satelliet. ‘Met de inzet van LCA zetten we een belangrijke stap richting een circulaire meubelindustrie. Het stelt onze klanten – interieurarchitecten, projectinrichters en ondernemers – in staat om duurzame keuzes te maken op basis van feiten. Samen met Design Conformity beschikken we over de juiste tools om de CO₂-uitstoot van onze producten inzichtelijk te maken én te verminderen.’

Diepgaand inzicht

Een LCA (Levenscyclusanalyse) biedt diepgaand inzicht in de milieubelasting van een product gedurende de gehele levensduur. Door deze data te analyseren, kan Satelliet bewuste keuzes maken voor duurzamere materialen, productiemethoden en hergebruik.

Robin Willemse, Purchase Director: ‘Dankzij LCA kunnen we onze collectie structureel verduurzamen. We kijken niet alleen naar design, maar naar de volledige impact – van grondstoffen en energieverbruik tot hergebruik en recycling. Hiermee lopen we voorop in een sector die steeds meer verantwoordelijkheid neemt voor haar ecologische voetafdruk.’

Productpaspoort

De eerste modellen uit de collectie – waaronder Tube, Evora, ReUnited, Umea en Biscuit – zijn inmiddels geanalyseerd. Gijs van Essen, designer bij Satelliet: ‘Met deze nulmeting zien we exact in welke fase de meeste uitstoot plaatsvindt. Dat biedt een concreet vertrekpunt voor verbeteringen en innovaties.’

Inmiddels zijn de gegevens van meer dan honderd geanalyseerde producten beschikbaar – een continuproces dat leidt tot volledig inzicht in de ecologische footprint van alle individuele producten. De resultaten worden vastgelegd in een productpaspoort en gecommuniceerd in de vorm van een herkenbaar en overzichtelijk label. Hiermee krijgen interieurarchitecten, dealers en ondernemers transparante informatie over de milieu-impact van elk meubelstuk – en de mogelijkheid om gericht te kiezen voor een duurzamer interieur.