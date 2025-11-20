ABN AMRO is trots om de benoeming van Sandra Phlippen als nieuwe Chief Sustainability Officer (CSO) aan te kondigen. Met ingang van 1 januari 2026 zal Sandra leiding geven aan Group Sustainability, waarbij zij de duurzaamheidsambities van de bank aanjaagt en duurzaamheid integreert in de kernactiviteiten. Nick Kounis, momenteel interim Chief Economist, volgt Sandra op als Chief Economist van ABN AMRO.

Sandra’s benoeming onderstreept ABN AMRO’s toewijding om duurzaamheid als een essentieel onderdeel van onze strategie en dagelijkse activiteiten te positioneren, met het doel waarde te creëren voor onze klanten. Sandra heeft op dit vlak een belangrijke bijdrage geleverd tijdens haar periode als Chief Economist en als hoogleraar Sustainable Banking aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar uitgebreide expertise op het gebied van economie en duurzaamheid, gecombineerd met haar leiderschapskwaliteiten, maken haar bij uitstek geschikt om de bank te begeleiden bij het realiseren van haar strategische doelen.