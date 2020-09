Samen blijvende bloemen delen: Flowers as a service

Reflower moedigt Amsterdammers aan om samen blijvende bloemen te delen in haar eerste campagne. Reflower is de duurzame bloemenbieb en biedt een abonnementsservice op kunstbloemen.

Flowers as a Service

De blijvende bloemen van Reflower zijn bijna niet van verse bloemen te onderscheiden, ze zijn erg mooi en kostbaar. Reflower maakt handgemaakte boeketten in een bijpassende vaas en komt op afspraak de bloemen leveren en wisselen. De members, zowel bedrijven als particulieren, hebben zo altijd een andere bos beeldige blijvende bloemen staan voor €20 per maand.

Reduce, Re-use, Reflower

Voordelen Reflower ten opzichte van verse bloemen:

Er wordt minder bloemenafval weggegooid

Er wordt CO2 en energie bespaard op de sierteelt in de kassen en er worden minder verse bloemen ingevlogen uit verre landen

Het is goedkoper om maandelijks een bos kunstbloemen te huren dan iedere week verse bloemen te kopen

Ellyne Bierman is eigenaar van Reflower en zet binnen de circulaire economie deze start-up volgens het principe Product as a Service op. Bierman: “Ik wil mensen bewust maken van de impact van de sierteelt-industrie, hen een beeldig alternatief bieden en de members aanzetten tot een duurzamere levensstijl. Reduce – Re-use- Reflower.’ Het gaat goed met de start-up, er staan meer dan 100 vazen met kunstbloemen in Amsterdam. Bierman: “De test is geslaagd, het concept slaat aan, de meeste kinderziektes zijn eruit en de nieuwe collectie is prachtig. Het is tijd dat meer mensen het merk Reflower leren kennen, willen uitproberen en omarmen. Daarom start Reflower met deze outdoor campagne – de Amsterdamse straten fleuren op met de Reflower bloemen en het merk krijgt meer naamsbekendheid.”

Bierman heeft in het verleden marketingfuncties gehad in de mediabranche, onder meer als brandmanager van Vrij Nederland bij WPG Media en van JAN bij G+J Media. Ook werkte ze bij Sanoma als marketeer en strategie & concept manager. Ze is in januari 2020 gestart met Reflower en heeft deze campagne voor Reflower zelf ontwikkeld.