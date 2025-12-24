Salderingsclaim.nl heeft diverse procesfinanciers benaderd, maar geen van hen is bereid de zaak tegen het opheffen van de salderingsregeling zonnestroom te financieren. Dit houdt verband met het feit dat er geen sprake is van een commerciële claim, de wederpartij is dus geen onderneming of groot bedrijf dat wellicht schade ondervindt bij een dergelijke procedure. De wederpartij is de Nederlandse Staat, en de Nederlandse Staat is niet gevoelig voor imago schade. Dit brengt met zich mee dat funders niet direct geïnteresseerd zijn in de claim. In samenwerking met Blenheim Advocaten is dan ook besloten om te gaan Crowdfunden onder de bijna 180.000 aanmelders bij Salderingsclaim.

Crowdfunding onder de deelnemers

In samenwerking met Blenheim Advocaten is dan ook besloten om te gaan Crowdfunden onder de bijna 180.000 aanmelders bij Salderingsclaim. Ook vele aanmelders hebben de organisatie aangeschreven met de mededeling, dat zij best bereid zijn een klein bedrag te doneren om zo doende een procedure op te starten.

Deze Crowdfunding onder de aanmelders wordt nog uitgewerkt, maar onze bedoeling is om een bijdrage te vragen van tussen de € 12,50 – € 17,50 per aanmelder. Met deze gelden kan dan een WAMCA-procedure tegen de Staat worden opgestart met als primaire eis het handhaven van de salderingsregeling. Voor de goede orde: een bijdrage is geen verplichting maar een verzoek.

Er zal een minimaal bedrag benodigd zijn van € 425.000,=, derhalve ongeveer 30.000 mensen die een beperkt bedrag betalen, hetgeen 20% van de aanmelders is. Natuurlijk hopen wij op meer deelnemers die een bijdrage doen, nu eenmaal onderzoeken en inschakelen van deskundigen aanzienlijke kosten met zich meebrengt.

Blenheim Advocaten heeft een team samengesteld om de claim te gaan voorbereiden, wanneer er voldoende middelen worden opgehaald om de procedure te kunnen voeren.

Foto: Oscar van Oorstot, advocaat en initiatiefnemer Salderingsclaim.nl