Goed nieuws voor bedrijven en maatschappelijke voorzieningen in Molenlanden, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en een klein deel van West Betuwe. Dankzij slimme ingrepen van netbeheerders Stedin en TenneT komt er de komende jaren 100 megawatt (MW) extra ruimte op het elektriciteitsnet. Dat is genoeg om een groot deel van de klanten op de wachtlijst aan te sluiten.

Sinds oktober 2023 konden grote verbruikers – zoals bedrijven, scholen, zwembaden en sporthallen – geen nieuwe of zwaardere aansluiting krijgen. Het stroomnet zit vol en Stedin moet hen op een wachtlijst zetten.

Twee slimme oplossingen

Nu komt er extra ruimte op het stroomnet dankzij twee maatregelen en een heel goede samenwerking met de gemeenten:

Per direct: meer stroom door bestaande kabels en station Arkel

Stedin laat extra elektriciteit door het huidige elektriciteitsstation en de bijbehorende kabels lopen. Uit onderzoek blijkt dat dit veilig kan. Dit levert direct genoeg ruimte op voor het verbruik van zo’n 16.500 huishoudens

Het station in Arkel krijgt een tijdelijke uitbreiding. Stedin plaatst twee extra stroomverdelers (transformatoren) en TenneT zet een mobiel schakelstation neer. Daarmee komt er nog eens genoeg stroom bij ter waarde van het verbruik van 50.000 huishoudens. Hiermee kunnen bedrijven en maatschappelijke voorzieningen stroom krijgen.

In een tijd waarin veel regio’s kampen met wachtlijsten voor aansluiting op het stroomnet, is dit een opvallend en positief resultaat.

Bedrijven en voorzieningen kunnen weer vooruit

“We kijken continu naar wat er wél kan op het volle stroomnet. Met deze maatregelen kunnen we een groot deel van de klanten aansluiten die al lang op de wachtlijst staan,” zegt Maarten Bijl, regiodirecteur bij Stedin. “Daarbij gaat het om bedrijven, maar ook om maatschappelijke instellingen die anders niet kunnen groeien of verduurzamen.”

Iedereen kan helpen

Bijl benadrukt dat het belangrijk blijft om de spits op het stroomnet te mijden. Ook bewoners kunnen daarbij helpen: “Gebruik elektrische apparaten zoals de wasmachine zoveel mogelijk vóór 16:00 uur of na 21:00 uur. Zo houden we samen het stroomnet in balans en verkleinen we de kans op storingen. Bovendien maken we sneller ruimte vrij voor wachtende bedrijven en maatschappelijke instellingen.”

Wethouder Jan Lock is blij dat er nu ruimte komt op het elektriciteitsnet in Molenlanden en voor de buurgemeenten: “Onze ondernemers en instellingen kijken al een tijd uit naar oplossingen voor het tekort aan stroom. Het belemmert de groeiplannen van bedrijven en de verduurzaming in de regio gaat minder snel dan we willen. Mooi dat we deze innovatie samen voor elkaar krijgen. Het is wel van belang om gelijktijdig te werken aan een structurele oplossing. Daarvoor is het bouwen van een nieuw station een voorwaarde.”

Structurele uitbreiding blijft nodig

De zwaardere belasting en tijdelijke uitbreiding van het bestaande station geven lucht, maar lossen de problemen niet blijvend op. Om structureel meer ruimte op het stroomnet te maken is een tweede hoogspanningsstation nodig. TenneT en Stedin zijn hierover in gesprek met de gemeenten en zullen omwonenden en andere belanghebbenden zorgvuldig betrekken bij de uitbreiding.

Wachtlijst blijft bestaan

Door de extra ruimte verwachten we de huidige wachtlijst grotendeels weg te kunnen werken. Maar het gebied blijft officieel een congestiegebied. Dat betekent dat een deel van de wachtlijst blijft bestaan en ook nieuwe aanvragen op de wachtlijst komen.

Oproep aan klanten op de wachtlijst: vraag maatschappelijke prioriteit aan

Voordat Stedin de vrijgekomen ruimte daadwerkelijk aan klanten toekent, krijgen wachtlijstklanten die dit nog niet hebben gedaan in deze regio de gelegenheid om maatschappelijke prioriteit aan te vragen. Dat kan tot en met 15 oktober. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen zoals ziekenhuizen, scholen, brandweerkazernes of drinkwaterbedrijven. De klanten op de wachtlijst ontvangen hierover een brief.

De bedrijven en instellingen die dankzij de technische oplossingen van de netbeheerders alsnog vermogen toegekend krijgen, krijgen hierover half november bericht.