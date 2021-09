Ruim 71% van bedrijven houdt lichten onnodig aan in de nacht

De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) hebben in het kader van de NachtvandeNacht campagne afgelopen weken 1.588 bedrijven gefotografeerd in de nacht. De foto’s werden ad random gemaakt in verschillende gemeenten in alle provincies. Maar liefst 71% van de bedrijven had onnodige verlichting branden. Daarvan had 42% de binnenverlichting aan, 33% de buitenverlichting en 25% van de bedrijven had zowel binnen als buiten de verlichting branden. Bedrijven verspillen met onnodige nachtelijke verlichting jaarlijks zo’n 536 miljoen kWu (stroomverbruik van 150.000 huishoudens)*. En er is een simpele oplossing, door sensors aan te brengen wordt verlichting automatisch gedoofd en springt het aan bij onraad.

Regionale verschillen

Het aantal bedrijven dat de lichten aanhad, was met 87% het hoogst in Overijssel. En het laagst in Drenthe met 52%. De meeste binnenverlichting brandde ook in Overijssel. Daar was de binnenverlichting aan bij 64% van de bedrijven. De minste binnenverlichting brandde in de provincie Flevoland (30%). Overijssel en Brabant scoren met 57% en 62% het hoogst als je kijkt naar buitenverlichting. Drenthe scoorde het laagst: daar liet 25% van de bedrijven buitenverlichting aan. Licht aan voelt veiliger De meest genoemde reden waarom bedrijven de lichten de hele nacht laten branden, is vanwege “veiligheid, tegen inbraak”. In de praktijk blijkt dat inbrekers juist licht nodig hebben bij het inbreken en dat licht op sensors (die aangaan bij beweging) een afschrikkende werking hebben. Een onverlicht gebouw, waar bij onraad het licht plotseling aanspringt door een bewegingsdetector trekt meer de aandacht dan een gebouw waar continue de verlichting aan staat.

Oproep

De komende weken delen de NMF’s de foto’s van de bedrijven met de meeste onnodige verlichting aan in de nacht via social media met het verzoek (vaker) de lichten te doven en de aanbevelingen te bekijken om het pand duurzamer en veilig te verlichten. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland en ambassadeur van de Nacht van de Nacht, deed al eerder een oproep om vaker de lichten te doven. Het bespaart veel geld en energie en zorgt voor een mooiere sterrenhemel in Nederland. Het is daarnaast ook beter voor (nacht)dieren en de gezondheid van mensen. Uit onderzoek blijkt tevens dat 8 van de 10 Nederlanders wil dat bedrijven de reclameverlichting en aanlichting van de bedrijfspanden dooft. Door sensoren aan te brengen kunnen bedrijven tevens zorgen voor een goed afschrikwekkend effect op inbrekers. Het idee is om dit onderzoek te herhalen om te kijken wat het effect is van de oproep en de adviezen aan bedrijven.