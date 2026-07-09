Op 15 juni 2026 heeft Royal Ahrend de Business Award in de categorie ESG ontvangen van de CCI France Pays-Bas (Franse Kamer van Koophandel in Nederland), als erkenning voor haar inzet voor duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering.

De ESG-categorie eert bedrijven die uitblinken in prestaties op het gebied van Environmental, Social & Governance (ESG). Deze awards erkennen organisaties die een positieve impact creëren, duurzaamheid integreren in hun strategie en anderen binnen de internationale zakenwereld inspireren.

De award benadrukt ook de waarde van de Frans-Nederlandse samenwerking, waarbij gedeelde ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en verantwoord ondernemerschap samenkomen. Binnen deze context onderscheidt Ahrend zich als een organisatie die internationale expertise succesvol weet te verbinden met lokale impact.

De award weerspiegelt de transformatie van Ahrend van een traditionele meubelfabrikant naar een toonaangevende aanbieder van circulaire diensten. Door de levensduur van producten te verlengen en materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden, vermindert Ahrend actief afval en de impact op het milieu.

Tegelijkertijd richt de ESG-aanpak van Ahrend zich op:

Duurzame producten

Circulaire dienstverlening

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Klimaatactie

Het winnen van de CCI Business Award toont aan dat Ahrends strategie meetbare waarde levert voor klanten, de samenleving en het milieu. Het versterkt Ahrends positie als pionier in circulaire businessmodellen en een betrouwbare partner in duurzame oplossingen voor de werkplek over grenzen heen.

Deze erkenning is zowel een mijlpaal als een verplichting. Ahrend zal zijn ESG-strategie in alle markten blijven versterken, klanten ondersteunen bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen en investeren in circulaire innovatie en partnerschappen.