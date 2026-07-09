Een belangrijke mijlpaal voor de circulaire maakindustrie: de routekaarten die samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheid zijn ontwikkeld, vormen nu onderdeel van de uitvoering van de Nationale Grondstoffenstrategie.

De leveringszekerheid van kritieke grondstoffen en (half)producten staat wereldwijd onder druk. Dat raakt ook de Nederlandse maakindustrie. Met de publicatie van de eerste Nederlandse Kritieke Grondstoffenlijst onderstreept het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de noodzaak om afhankelijkheden te verminderen en slimmer om te gaan met grondstoffen.

“Door risico’s inzichtelijk te maken en meer focus en nadruk op uitvoering, versnellen we nu onze inzet hierop zowel in Nederland als Europa.” – Minister Heleen Herbert (Economische zaken en Klimaat)

Circulariteit speelt hierin een belangrijke rol. Door materialen en componenten langer te gebruiken, opnieuw in te zetten en waardeketens anders te organiseren, ontstaan kansen om leveringszekerheid te vergroten en de Nederlandse maakindustrie toekomstbestendig te maken.

Richtinggevende routekaarten voor circulaire productgroepen

Het afgelopen jaar werkten bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen aan routekaarten voor circulaire productgroepen binnen de maakindustrie. Deze routekaarten geven richting aan de doelen, prioriteiten en acties die nodig zijn om de komende jaren stappen te zetten richting circulaire ketens en nieuwe verdienmodellen.

De routekaarten richten zich op productgroepen die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie en waarin kritieke grondstoffen een belangrijke rol spelen, waaronder:

klimaatinstallaties

elektrolysers

zonnestroomsystemen

wind op zee

batterijen

militaire schepen

machinebouw*

Daarnaast is er een routekaart ontwikkeld rondom kritieke materialen.

Van ambitie naar uitvoering

Met de publicatie binnen de Nationale Grondstoffenstrategie breekt een volgende fase aan: van gezamenlijke richting naar concrete uitvoering.

De routekaarten vormen een gezamenlijke agenda voor bedrijven, ketens, kennisinstellingen en overheid. Ze maken inzichtelijk waar kansen liggen voor circulair ontwerp, hergebruik, nieuwe samenwerkingen en innovaties die bijdragen aan minder afhankelijkheid van primaire grondstoffen.

De komende periode werken partijen verder aan de uitvoering van de acties uit de routekaarten en het versterken van samenwerking binnen de productgroepen.

Bekijk hier de routekaarten en ontdek wat dit betekent voor jouw sector.

Bekijk hier de brief aan de Tweede Kamer over de kabinetsinzet voor de nationale grondstoffenstrategie.

*De routekaart Machinebouw is op dit moment nog in ontwikkeling en wordt naar verwachting later dit jaar gepubliceerd.