De Nederlandse industrie moet duurzamer worden. Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie laat met een bijgewerkte Routekaart NPVI zien welke stappen nodig zijn en wanneer deze plaatsvinden.

De Nederlandse industrie staat voor een grote opgave. Bedrijven moeten overstappen van vervuilende naar schone productie. Dit geldt voor alle 6 industriële clusters in Nederland. De productie moet duurzamer, circulair en minder belastend zijn voor de leefomgeving.

Waarom een routekaart voor de industrie?

Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) helpt bedrijven bij deze overgang. Wij brengen verschillende programma’s samen met een focus op de uitvoering van plannen. Zo ondersteunen wij de verduurzaming van de Nederlandse industrie.

Wat staat er in de routekaart?

De Routekaart NPVI geeft een overzicht van belangrijke mijlpalen en tijdlijnen. Je vindt er informatie over waterstof, elektrificatie en het opslaan van CO2 onder de grond. De routekaart is een praktisch naslagwerk voor iedereen die werkt aan verduurzaming.

Elk jaar wordt de routekaart bijgewerkt samen met alle partners van het Nationaal Programma.. Zo blijft de informatie actueel en betrouwbaar.