Ronnie Flex adopteert een carnivoor tijdens Veganuary

Goed voor jou, goed voor het milieu: eet je minder vlees, dan heb je direct twee goede voornemens te pakken. Geen wonder dat de challenge om in de maand januari vlees te vervangen voor een plantaardig alternatief wint aan populariteit. Vorig jaar deden er al meer dan 580.000 personen mee aan Veganuary in 209 landen, waarbij Nederland niet achterblijft. Ruim negen op de tien Nederlanders eet inmiddels al niet meer dagelijks vlees*. Dit jaar doet ook niemand minder dan rapper, zanger en producer Ronnie Flex mee. Waar hij al sinds enkele jaren als flexitariër door het leven gaat, sluit hij zich aan bij de internationale ‘Adopt a Carnivore’ campagne van het plantaardige voedingsmerk Oumph!. Hij ‘adopteert’ zijn vleesetende vriend Bigga om hem te laten zien hoe lekker en makkelijk vega(n) eten kan zijn.

Vleesvervangers zijn voor Ronnie Flex niets nieuws. Om dierenleed tegen te gaan, ligt vlees al een paar jaar niet meer standaard op z’n bord en een volledig jaar vegetarisch eten kan hij ook al van zijn lijstje strepen. Toch sloop vorig jaar het af en toe eten van dierlijke producten langzaam terug in zijn eetpatroon. En dus: tijd om de teugels weer strakker aan te trekken in de maand van de goede voornemens. Hierin neemt hij direct zijn vriend Bigga mee die – zoals heel Nederland in Ronnie’s docu heeft kunnen zien – heerlijk kan koken, maar het vega(n) schap in de supermarkt standaard voorbijloopt, simpelweg uit gewoonte. Dat kan anders vindt Ronnie. Aangehaakt bij de internationale ‘Adopt a Carnivore’ campagne van het not your usual voedingsmerk Oumph!, ‘adopteert’ Ronnie Bigga gedurende de maand januari om samen zo veel mogelijk vegetarisch of zelfs vegan te koken en te eten. Om hem – en heel Nederland via zijn Instagram – te laten zien hoe lekker en makkelijk plant-based eten kan zijn.

Feed them Oumph!

Niet voor niets kiest Ronnie ervoor om samen te werken met Oumph! Eindelijk een plant-based merk dat niet saai is. Dit bad-ass vegan merk is één van de nieuwkomers op de Nederlandse markt en biedt producten met nét dat beetje extra, dat beetje ‘Oumph’, die binnen vijf minuten vanuit de vriezer op je bord liggen.

Oumph!’s ‘Adopt a Carnivore’ campagne voor een plantaardige boost in januari wordt internationaal uitgerold. Zo worden vegetariërs, veganisten en flexitariërs in Zweden, Engeland, Duitsland, Zuid-Afrika, Australië en natuurlijk Nederland geïnspireerd om vrienden, familie, buren – of welke carnivoor dan ook – te ‘adopteren’ en hen te stimuleren om meer plantaardig te eten.

“We willen iedereen die nieuwsgierig is naar plantaardig eten uitnodigen om het in het nieuwe jaar te proberen. En wat is er beter dan personen die al regelmatig vegetarisch of zelfs vegan eten, de carnivoren in hun omgeving mee te laten nemen in het gemak en de voordelen? Met ‘Adopt a Carnivore’ gaan we voor enthousiasme en aanmoediging in plaats van het wijzen met vingers. Een serieuze boodschap, maar dan in een humoristisch jasje”, aldus Oumph!-founder Ankan Lindén.

Al krijgen de campagne-deelnemers het voor elkaar om hun adoptiedochter of -zoon slechts één dag, in één maaltijd een dierlijk product te laten vervangen door een duurzaam alternatief: alle beetjes helpen. Want ook dan wordt al meer dan 2.000 liter water bespaard en de CO2 uitstoot van een autorit van 14 kilometer.

