Nederland staat op een kruispunt. We willen betaalbare energie, een sterke industrie, perspectief voor boeren én minder afhankelijkheid van instabiele fossiele import. Groen gas kan aan al deze doelen bijdragen. Het is een veelzijdige alleskunner die met name sectoren kan helpen verduurzamen waar alternatieven schaars of duur zijn. De bijmengverplichting voor groen gas is een essentieel instrument om de vraag naar duurzaam gas op gang te brengen, investeringen in productie te stimuleren en de afhankelijkheid van fossiel aardgas structureel af te bouwen. Bovendien kan groen gas fungeren als springplank voor stikstofreductie. Wij steunen daarom de invoering van de bijmengverplichting en dringen aan op spoedige behandeling. Graag lichten wij een aantal punten uit.

Zorg voor een effectieve werking van de bijmengverplichting

• Maak vaart met de behandeling van de bijmengverplichting voor ETS2-sectoren. De bijmengverplichting is al twee keer uitgesteld en er ligt een krappe planning die ervoor moet zorgen dat de regeling in 2027 in werking kan gaan treden. Wij dringen daarom aan op spoedige behandeling in de Tweede Kamer, direct na het zomerreces.

• Zorg dat doelstellingen en certificaten daadwerkelijk leiden tot extra productie en investeringszekerheid, met maximale stimulering van binnenlandse productie binnen Europese kaders. Indien na invoering blijkt dat de bijmengverplichting onvoldoende trekkracht genereert voor binnenlandse productie, moeten aanvullende maatregelen tijdig worden voorbereid.

• Borg de betaalbaarheid van de energierekening voor huishoudens na invoering van de bijmengverplichting. Dit is een belangrijke randvoorwaarde. Om het effect van de bijmengverplichting op de energierekening van eindgebruikers beperkt te houden, is een gecontroleerde opschaling (afgestemd op de afname) van het aantal groengasprojecten noodzakelijk.

• Bied duidelijkheid over tijdlijnen. Ook na 2035 blijft opschaling van groengrasproductie hard nodig om onze energieonafhankelijkheid te garanderen en de klimaatdoelstellingen te halen. Onduidelijkheid over wat er na 2035 met de bijmengverplichting gebeurt, zorgt voor investeringsonzekerheid. Zorg daarom tijdig voor duidelijkheid over het pad na 2035 en de toekomstige rol van de bijmengverplichting.

Zorg voor de juiste randvoorwaarden

• Actualiseer de Routekaart Groen Gas en neem in overleg met de sector versterkende maatregelen voor de productie van Nederlands groen gas.

• Actualiseer het Programma Groen Gas en versnel de uitvoering hiervan. De belangrijkste voorwaarden voor het stimuleren van groengasproductie zitten hier immers al in: het mobiliseren van de grondstoffen, het vinden van productielocaties inclusief netaansluiting (zowel op het gasnet als het elektriciteitsnet), versnellen van vergunningprocedures en het werken aan publiek draagvlak. Daarbij is het ook belangrijk om betere samenhang te krijgen tussen de domeinen van KGG (hernieuwbare energie), LVVN (meststoffen) en I&W (afvalstoffen).

Versnel de vergunningverlening voor groengasprojecten

De doorlooptijden van groengasprojecten zijn te lang en vormen een belangrijke rem op opschaling. Dit staat haaks op de maatschappelijke baten die deze projecten opleveren.

• Introduceer een stikstofvrijstelling voor de bouwfase van groengasprojecten die in de exploitatiefase substantiële en structurele emissiereducties opleveren, zodat tijdelijke bouwemissies de realisatie van duurzame energieprojecten met grote structurele milieuvoordelen niet blokkeren.

Behoud toegang tot de SDE++ voor groen gas

Gegeven de onzekerheden in de verplichtingensystematiek zal groen gas de komende jaren deels afhankelijk blijven van subsidiëring via de SDE++ voor een sluitende businesscase.

• Zorg dat groen gas een reële kans houdt binnen de SDE++. Voor groengasprojecten is het ieder jaar weer spannend in hoeverre ze aan de beurt komen in de regeling, zelfs nu er een domein ‘moleculen’ is met een eigen budget.

• Zorg voor voldoende budgettaire ruimte voor het domein ‘moleculen’. Zorg voor inzicht in de hoeveelheid projecten in de pijplijn, en pas zo nodig de ruimte binnen het hekje aan zodat kansrijke en essentiële projecten niet stranden door budgettaire schaarste.