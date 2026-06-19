Groen Gas Westerkwartier B.V. heeft de Entrance Professional Award 2026 gewonnen tijdens het jaarlijkse New Energy Forum. Het bedrijf blonk uit door zijn ketenaanpak waarbij rundveemest wordt omgezet in een duurzame oplossing voor de energie-, klimaat- en stikstofopgave. Zavhy en Emission-0. wonnen respectievelijk de tweede en derde prijs.

Groen Gas Westerkwartier

Groen Gas Westerkwartier B.V. ontwikkelt een ketenaanpak waarbij rundveemest wordt omgezet in een duurzame oplossing voor de energie-, klimaat- en stikstofopgave. Door mest biologisch aan te zuren, te vergisten en te verwerken tot meststoffen op maat, wordt lokaal groen gas geproduceerd dat direct in het bestaande gasnet kan worden ingevoed. Tegelijkertijd worden emissies van ammoniak, methaan en CO₂ verminderd, blijft de mineralenkringloop gesloten en ontstaat voor veehouders een nieuw verdienmodel. De kracht hierbij ligt in het meten en valideren van emissiereductie in de hele keten.

Innovatie versnelt energietransitie

De jury, bestaande uit Ruud Koornstra, Jörg Gigler, Dick Pouwels, Koen Kok, Eelkje Oldenburger en Marcel Koenis, koos de winnaar niet alleen op basis van hun technologische ontwikkelingen. “Het gaat ook over de mensen die erachter zitten,” zei Koornstra. “Wie gaat het doen? Wat is de intrinsieke motivatie?”

Wie de winnaar werd, bleef tot vlak voor de uitreiking spannend. Nog voor de awardceremonie hielden alle drie de genomineerde bedrijven een pitch voor de jury. Daarmee kwam Groen Gas Westerkwartier als winnaar uit de bus.

Toepassing en opschaling

Met het prijzengeld en de ondersteuning vanuit Entrance wil Groen Gas Westerkwartier hun innovatie verder wetenschappelijk verdiepen, de businesscase versterken en versnellen naar opschaling. “Wij zijn voor de blijvers,” zei Sietse Draaijer over de veranderende veeteelt en landbouwindustrie.

Prijzen

Als winnaar ontvangt Groen Gas Westerkwartier een prijzenpakket ter waarde van €100.000,-, waarvan €25.000,- in cash en €75.000,- in kind. Dit pakket bestaat uit kennis, advies en netwerkondersteuning van partners uit de Entrance-community, zoals Rabobank, EBN en Gasunie.

De tweede prijs ging naar Zahvy, goed voor €10.000,- in cash. De derde prijs werd toegekend aan Emission-0, die €5.000,- ontvangt.

Met de Entrance Professional Award stimuleert Entrance veelbelovende innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendig en duurzaam energiesysteem.

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