Rolf Heling (WUR) wint duurzaamheidsprijs NATM

Rolf Heling, contractmanager reizen en locatiemanager van Wageningen University & Research (WUR), heeft de NATM Sustainability Business Travel Award 2020 gewonnen. Het is de derde keer dat de branchevereniging voor travel management deze prijs uitreikt.

“De gedegen aanpak van WUR, waarbij Rolf Heling vanuit zijn functie een schakel in het gehele duurzaamheidsproces vormt, bevestigt voor de jury dat duurzaam zakelijk reizen het best kan worden gedragen door een breed draagvlak in een organisatie. Wij kennen Rolf als een bescheiden en vakkundig mens en zijn blij met deze erkenning door zijn vakgenoten,” aldus Odete Pimenta da Silva, voorzitter van de jury en managing director NATM.

Heling werd gekozen uit een longlist van zeven travel managers, waarna leden van de NATM op drie kandidaten van de shortlist konden stemmen tijdens het online-event afgelopen woensdag. De nummer 2 en 3 van de shortlist zijn respectievelijk Leighton Simms, European Travel & Relocation Manager van PVH Europe Tommy Hilfiger, en Monique Baltjes, Executive Secretary to the Executive Board van IBFD. Alle drie de kandidaten hebben afgelopen jaar veel bereikt op het gebied van duurzaam zakelijk reizen.

Liever voorkomen dan compenseren

In de projectgroep duurzame mobiliteit van WUR hebben afgevaardigden van Personeelszaken, Inkoop, Duurzaamheid, Huisvesting, Travel en andere disciplines zitting. De scope is heel breed. Zo wordt bijvoorbeeld ‘groen’ transport gestimuleerd door speciale fietsrekken te plaatsen voor dure e-bikes en racefietsen.

De projectgroep ‘duurzame mobiliteit’ is opgericht op verzoek van de Executive Board, waardoor er een groot draagvlak is binnen de organisatie. De focus van WUR is op het voorkomen van CO2-uitstoot in plaats van compenseren. Het aantal internationale zakentrips wordt beperkt en op reizen van minder dan zes uur is de trein verplicht. Om treinvervoer te stimuleren, mogen medewerkers eerste klas reizen. Er is een platform geïntroduceerd om bedrijfsauto’s te delen en deze wagens zijn elektrisch.

“Ik ben blij en trots deze prijs te mogen ontvangen,” zegt Rolf Heling. “Binnen WUR hebben we een continue focus op duurzaamheid. Onze projectgroep ‘duurzame mobiliteit’ richt zich op het verduurzamen van mobiliteit in de breedste zin van het woord. Afgelopen jaar hebben we onder meer ons reisbeleid aangepast met een sterkere focus op het gebruik van video conferencing en internationale treinen. Ik zie deze prijs niet zozeer als een waardering voor mijn eigen werk, maar vooral als een stimulans voor de werkwijze die we in de organisatie hanteren om te verduurzamen.”