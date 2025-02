Stichtingen Kringloop Zwolle en Noggus&Noggus gaan wasmachines verkopen die door Road2Work in Dalfsen professioneel gerepareerd zijn. Dat betekent dat klanten bij de vestigingen in Staphorst en Dalfsen en vanaf maart ook in Zwolle tegen betaalbare prijzen hoogwaardige, energiezuinige wasmachines kunnen aanschaffen: als nieuw. In de nieuwe in aanbouw zijnde vestiging van Kringloop Zwolle aan de Zwolse Ceintuurbaan ondertekenden directeur Wilma Voortman van Kringloop Zwolle/Noggus&Noggus en project- en accountmanager Joost Schalk van Road2Work de overeenkomst: ‘Weggooien is gewoon niet ons ding’.

‘Binnen Circulair Ambachtsnetwerk WaardeRing komen de dingen gewoon bij elkaar’, vertelt Wilma. ‘Directeur en oprichter van Road2Work Erik Schalk en ik waren al langer in gesprek over samenwerkingsmogelijkheden. In eerste instantie ging het over het demonteren en aanleveren van elektrische apparaten, maar op een gegeven moment bekeken we ook de mogelijkheden op het gebied van reparatie van witgoed. Eriks zoon Joost is met enthousiasme in dat gat gesprongen. Road2Work in Dalfsen heeft nu hele mooie ontwikkelplekken voor mensen in de techniek, ze bouwen het helemaal uit.’ Inmiddels bood Noggus&Noggus in Staphorst en Dalfsen een aantal wasmachines te koop aan en die waren in no time verkocht. ‘Dus het is echt een gat in de markt.’ Er is een garantie van 3 maanden bij Road2Work of tegen betaling 2 jaar bij de producent. De wasmachines worden desgewenst thuis bezorgd.

Reparatiemaatschappij

De ambitie bij Road2Work is groot. ‘We repareren nu 100 tot 150 wasmachines per maand, maar we willen opschalen, want ze vliegen de deur uit’, vertelt Joost. Het gaat om hoogwaardige wasmachines van maximaal tien jaar oud. ‘dit kunnen ook machines uit de lease zijn of bijvoorbeeld wasmachines die binnen de garantietermijn zijn teruggekomen.’ Road2Work pakt het heel zorgvuldig aan, op de weg naar een reparatiemaatschappij. ‘We registreren alle gegevens van de wasmachines en koppelen die informatie terug naar de producenten, zodat die hun producten kunnen verbeteren om te voorkomen dat ze kapot gaan. We repareren dus wasmachines die weer verkocht kunnen worden en als dat niet meer mogelijk is, halen we de onderdelen eruit, waarmee we weer andere wasmachines kunnen repareren. De rest recyclen we. Weggooien is niet ons ding.’

Inclusief

‘Road2Work werkt ook in dit project met mensen die willen re-integreren of elders niet terecht kunnen’, vertelt werkleider Abdullah Kalles. ‘Technische mensen die verstand van repareren hebben, zijn schaars. Gelukkig zijn reparatieopleidingen in opkomst. We hebben nu een monteur die ooit werkzaam was bij een grote witgoedfabrikant, maar is afgekeurd vanwege fysieke problemen. Hij wil echter nog graag zijn kennis overdragen. Onder andere via deze man is ook een samenwerking ontstaan met de fabrikanten. Onder zijn begeleiding testen, controleren en repareren we de wasmachines, waarbij we slijtbare onderdelen vervangen. Vervolgens worden ze zo zorgvuldig schoongemaakt, dat ze er weer uitzien als nieuw. Dan worden ze geseald, op een pallet gezet en naar de kringloopvestigingen getransporteerd.’

WaardeRing

Het wasmachineproject is ontstaan binnen circulair ambachtsnetwerk WaardeRing, met de klemtoon op waarde. In dit netwerk werken meer dan zestig partners samen aan een circulaire en inclusieve maatschappij. WaardeRing draait om kansen voor mensen en materialen.