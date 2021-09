Rijk Zwaan en PUM zetten zich in voor transitie van internationale voedselketen

Rijk Zwaan, Nederlandse producent van groentezaden, en vrijwilligersorganisatie PUM zetten zich in om midden- en kleinbedrijven in de landbouw te ondersteunen in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Rijk Zwaan en PUM hebben een gezamenlijk doel: duurzaam geproduceerde voeding met een hogere voedingswaarde voort te brengen in internationaal verband. Verbindingen tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven in ontwikkelingslanden zijn belangrijk, omdat deze binnen een kort tijdsbestek leiden tot verbetering in de voedselketen.

Transformatie internationale voedselsystemen

Op 23 september 2021 wordt de noodzaak tot wereldwijde transformatie van internationale voedselsystemen besproken tijdens de UN Food Systems Summit van de Verenigde Naties. Andy Wehkamp, directeur van PUM licht toe: “De succesvolle samenwerking tussen PUM en Rijk Zwaan laat zien hoe een profit en non-profit organisatie elkaar kunnen versterken. De praktische kennis van onze PUM-experts is aanvullend op de kennis en expertise die Rijk Zwaan in huis heeft. Hierdoor kunnen we gezamenlijk veel meer impact bereiken in de landen waar we beiden werkzaam zijn.”

Trainen van Indonesische boeren

Een sprekend voorbeeld is de samenwerking tussen Rijk Zwaan en de Indonesische boerencoöperatie Al Ittifaq. Het project startte met een adviesproject van een PUM-expertvrijwilliger die naast zijn vrijwilligerswerk, werkzaam is bij Albert Heijn als Category Manager. Hij legde de verbinding tussen Rijk Zwaan en Al Ittifaq om de coöperatie in staat te stellen kwantitatief en kwalitatief betere groenten te verbouwen.

Marco van Leeuwen, directeur van Rijk Zwaan vertelt: “Rijk Zwaan hielp bij het vinden van de beste groenterassen en heeft training gegeven om onder lokale omstandigheden groenten van hoge kwaliteit te telen. Als gevolg daarvan levert de Al Ittifaq coöperatie nu meer voedsel met een hogere constante kwaliteit – dat ook nog eens duurzaam is geteeld – aan de grootste supermarktketen van Indonesië. Inmiddels zijn de Bank of Indonesia en de Indonesische overheid betrokken om dit project nog verder uit te breiden. Dit is een voorbeeld van een bijzonder project waar we trots op zijn, en we verheugen ons op wat het partnerschap met PUM nog meer gaat brengen in de toekomst.”

PUM’s 1600 expertvrijwilligers werken samen met ondernemers in 42 verschillende sectoren en 34 landen wereldwijd. Rijk Zwaan heeft als internationaal opererend groenteveredelingsbedrijf ruim 3600 medewerkers in dienst verspreid over 30 landen. PUM legt door de samenwerking met Rijk Zwaan belangrijke verbindingen tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven in ontwikkelingslanden. Inmiddels lopen er in Azië en Afrika zes projecten.

Foto: Agri Instructor Balya AL-Jawi en Category Manager Albert Heijn/PUM Expert Johan de Visser