Ricoh integreert in samenwerking met Closing the Loop e-waste reductie in printcontracten. Daarmee wordt e-waste reductie voor het eerst onderdeel van printdienstverlening.

Extra stap bovenop bestaande circulariteit

Ricoh werkt al sinds 1994 volgens het Comet Circle principe, gericht op circulaire producten en verantwoorde verwerking van apparatuur. Deze samenwerking voegt daar een extra dimensie aan toe. Naast hergebruik van materialen binnen de keten wordt nu ook actief e-waste uit de

keten gehaald.

Per geplaatste multifunctionele printer (A3 MFP) wordt circa 2,5 kilo e-waste ingezameld en gerecycled. Dit is goed voor 12.500 kilo reductie wereldwijd over de looptijd van de overeenkomst. Hoewel Waste Reduction as a Service al wordt toegepast bij andere IT-producten, is dit de eerste toepassing binnen print.

Concrete impact in de praktijk

Met deze aanpak wordt duurzaamheid praktisch en meetbaar, zonder concessies aan prestaties, veiligheid of kosten. Organisaties kunnen deze aanpak inzetten als onderdeel van hun duurzaamheidsstrategie, afhankelijk van hun specifieke ambities en behoeften.

Best practice: Rijksoverheid

Een voorbeeld is de samenwerking met de Nederlandse Rijksoverheid, waar deze aanpak is opgenomen in de aanbesteding, vanuit de ambitie om de printomgeving verder te verduurzamen.

“Steeds meer organisaties zoeken naar manieren om hun IT-inkoop in lijn te brengen met hun duurzaamheidsdoelstellingen, zonder concessies te doen aan continuïteit en kwaliteit,” zegt Nicolette Kraay, SDG Impact Lead bij Ricoh Nederland. “Met deze aanpak voegen we aantoonbare extra impact toe aan een oplossing die al circulair is ingericht.”

“Publieke inkoop heeft de kracht om systeemverandering te versnellen. Door e-waste reductie te integreren in deze samenwerking, vertalen we circulariteitsambities naar tastbare impact en versterken we de transitie naar een circulaire ICT-sector”, aldus Johan Rodenhuis, Strategisch Adviseur Duurzaamheid ICT bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Impact in de keten

De inzameling vindt plaats in regio’s waar e-waste vaak onveilig wordt verwerkt. Door gecontroleerde verwerking wordt schadelijke verwerking voorkomen en worden lokale omstandigheden in de keten verbeterd.

Bijdrage aan circulaire doelstellingen

Deze stap sluit aan bij Ricoh’s SDG Action Month en draagt bij aan SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie). Met deze samenwerking zetten Ricoh en Closing the Loop, samen met hun klanten, een concrete stap richting verdere verduurzaming van printdienstverlening.