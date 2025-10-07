Op dinsdag 7 oktober heeft RetourMatras zijn disassemblage-locatie voor circulaire matrassen in Lelystad geopend. De techniek die op deze locatie wordt toegepast om matrassen te demonteren, is ontwikkeld door Koninklijke Auping en wordt nu overgedragen aan RetourMatras. Deze innovatieve technologie is daarmee toegankelijk voor de gehele beddenbranche om zo samen een belangrijke volgende stap in de circulaire transitie te kunnen zetten. De opening werd verricht door Loek Knijff, senior beleidsmedewerker van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verantwoordelijk voor de wetgeving rond producentenverantwoordelijkheid, samen met Jan-Joost Bosman (CEO Koninklijke Auping) en Chico van Hemert (Managing Director RetourMatras).

Al sinds 2020 produceert en verkoopt Auping circulaire matrassen. In 2024 opende het Nederlandse bedden- en matrassenbedrijf een nieuwe fabriek in Deventer waar – dankzij een gerobotiseerde productielijn – uitsluitend circulaire matrassen van de band rollen. Daarmee laat Auping zien dat circulair produceren efficiënt, schaalbaar en rendabel kan zijn. Nu draagt het bedrijf de zelfontwikkelde disassemblagetechniek over aan RetourMatras, zodat gebruikte circulaire matrassen op grote schaal uit elkaar gehaald kunnen worden en hun waardevolle grondstoffen opnieuw worden ingezet. De geopende locatie is de eerste ter wereld die zich volledig richt op de disassemblage van circulaire matrassen.

Chico van Hemert, Managing Director RetourMatras: “Het initiatief van RetourMatras is het begin geweest van een grote verandering binnen de afval- en recyclingbranche. Door onze methode worden matrassen niet meer verbrand, maar kunnen ze voor een groot gedeelte gerecycled en hergebruikt worden. Dat is pionieren, keihard innoveren en samenwerken. Inmiddels hebben we naast onze reguliere matrasrecycling de oplossing van Auping overgenomen, die in Lelystad nu operationeel is. Hierdoor kan de hele beddenbranche gebruikmaken van deze innovatieve techniek.”

Waarde in gebruikte matrassen

De recycling van afgedankte matrassen voorkomt verbranding en maakt grotendeels hergebruik mogelijk, maar de grondstoffen verliezen waarde terwijl het recyclingproces intensief en kostbaar is. Dat is anders bij recycling van circulaire matrassen: de hoogwaardige grondstoffen waarmee de matrassen worden geproduceerd, kunnen volledig worden hergebruikt en behouden hun waarde. Dit zorgt voor een rendabel businessmodel en draagt direct bij aan de nationale doelstellingen: een halvering van het primaire grondstoffenverbruik in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050.

Volgende stap in de circulaire transitie

Auping lanceerde als eerste bedrijf ter wereld een circulair matras voor consumenten. Later volgde het eerste circulaire recyclesysteem voor matrassen. Door de overdracht van de disassemblage-techniek aan RetourMatras willen beide partijen laten zien dat circulariteit een gezamenlijke beweging is. Auping stelt zijn technologie actief beschikbaar voor andere partijen in de keten, inclusief concurrerende matrasproducenten. Daarmee wordt de circulaire transitie volwassener en ontstaat er een afvalvrije en duurzame matrassenindustrie. Des te breder het draagvlak, des te meer impact deze ‘closed loop’ zal hebben.

Jan-Joost Bosman, CEO van Auping: “Al jaren zijn we koploper in de circulaire matrassenindustrie. Wij geloven dat organisaties medeverantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van de aarde voor toekomstige generaties. De opening van onze circulaire fabriek was al een grote mijlpaal, maar dit is de volgende belangrijke stap. Door onze technologie te delen, maken we de transitie naar een duurzame, afvalvrije sector mogelijk.”

Foto bovenaan: Jan-Joost Bosman (CEO Koninklijke Auping), Loek Knijff (senior beleidsmedewerker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Chico van Hemert (Managing Director RetourMatras).