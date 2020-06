Renewi, Nordsol en Shell zetten samen in op bio-LNG

Renewi, Nordsol en Shell beginnen een strategische samenwerking in het gezamenlijk produceren van bio-LNG. Deze samenwerking sluit de cirkel van organisch afval tot een brandstof voor lange-afstandtransport. Dit is een uitstekend voorbeeld van een bijdrage aan de circulaire economie.

Renewi zamelt in heel Nederland organisch afval in bij onder andere retail en horeca, waarna dit wordt omgezet in biogas. Een deel van dit gas gaat Renewi leveren aan Nordsol voor de productie van bio-LNG. Nordsol heeft bewezen processen geïntegreerd en geoptimaliseerd tot een compacte installatie waarmee het biogas wordt omgezet naar bio-LNG. De Nordsol-technologie maakt het mogelijk om bio-LNG lokaal te produceren tegen een betaalbare prijs. Shell, een investeerder in Nordsol via Shell Ventures, zal de bio-LNG vervoeren naar nabijgelegen Shell LNG-stations om klanten te voorzien van bio-LNG en hen te helpen hun CO 2 -voetafdruk te verkleinen.

Renewi, Nordsol en Shell hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een Nordsol-installatie op een Renewi-locatie. De installatie zal naar verwachting halverwege volgend jaar de eerste bio-LNG produceren.

Routekaart Groen Gas

Bio-LNG is het duurzame alternatief voor diesel en speelt een belangrijke rol om lange-afstandtransport CO 2 -neutraal te maken. In de Routekaart Groen Gas onderstreept minister Wiebes de waardevolle rol die biobrandstoffen in de energietransitie kunnen spelen.

Waste no more

“Het is mooi om te zien dat deze samenwerking van partners in de keten concrete resultaten oplevert, op weg naar een duurzamere samenleving,” zegt CEO Otto de Bont van Renewi. “Dit past bij onze visie op waste no more en sluit aan bij het streven om het voortouw te nemen in het creëren van secundaire grondstoffen en de verbindende schakel te zijn in het hart van de circulaire economie.”

Nederlands bio-LNG

“Onze bio-LNG is een schone en veilige brandstof tegen een betaalbare prijs,” zegt CEO Jerom van Roosmalen van Nordsol.“Deze samenwerking is een mooie eerste stap om bio-LNG in Nederland mainstream te kunnen maken. Met onze partners bieden we een waardevol alternatief naast groengas.”

Stap naar emissievrij rijden