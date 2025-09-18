Renault Nederland heeft de eerste exemplaren van de nieuwe Renault Master E-Tech electric Chassis Cabine geleverd aan Jumbo. Deze volledig elektrische bedrijfswagens, uitgerust met een krachtig 87 kWh batterijpakket, worden ingezet voor de bezorging van boodschappen aan consumenten en zakelijke klanten. Met deze stap versterkt Jumbo haar inzet voor duurzamere logistiek.

De elektrische Renault bedrijfswagens draaien mee in de bezorgdienst vanuit de Jumbo online HUB’s in Heerenveen en Heerhugowaard. Vermeulen Carrosserieën heeft de laadbakopbouw gerealiseerd. Daarmee zijn de voertuigen optimaal toegerust voor de dagelijkse bezorgroutes van Jumbo. Dankzij de nieuwe regelgeving voor elektrische N2-voertuigen kan de Renault Master E-Tech electric een maximaal toelaatbaar totaalgewicht tot 4.000 kg bieden en toch worden gereden door een bestuurder met een B-rijbewijs. Gewichtsvrijstelling voor N2-voertuigen maakt de overstap naar elektrisch transport voor Jumbo nog eenvoudiger.

Sterke prestaties voor intensief gebruik

De Renault Master E-Tech electric zet een nieuwe standaard in de markt voor elektrische bedrijfswagens. Met een actieradius tot 460 kilometer (WLTP) en de mogelijkheid tot snelladen, biedt het model voldoende flexibiliteit voor intensieve inzet in stadsdistributie en regionale bezorging. Het royale laadvermogen, de veelzijdige configuratiemogelijkheden en de geavanceerde rijhulpsystemen maken de Master tot een toekomstbestendige keuze voor bedrijven die net als Jumbo hun CO₂-uitstoot willen reduceren zonder concessies te doen aan productiviteit.

Ondersteuning via Renault Pro+ netwerk

Voor bedrijven als Jumbo biedt Renault uitgebreide ondersteuning via zijn Renault Pro+ netwerk. Dat is speciaal ingericht voor de verkoop, ombouw en aftersales van bedrijfswagens. De Renault Pro+ bedrijven bieden op- en ombouwoplossingen op maat, verruimde openingstijden, onderhoud binnen acht uur zonder afspraak, vervangend vervoer op maat, zakelijke financieringsoplossingen en servicecontracten. Dit professionele netwerk helpt ondernemers bij een naadloze overgang naar duurzamer rijden.

Duurzame samenwerking met impact

Met de inzet van deze eerste Master E-Tech electric Chassis Cabines zet Jumbo opnieuw een stap voor haar ambitie om de bezorging van boodschappen in Nederland te verduurzamen. De samenwerking met Renault sluit aan bij de gezamenlijke visie om stedelijke logistiek schoner en toekomstbestendiger te maken.