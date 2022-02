Renault vergroot zijn leidinggevende positie in de deelautomarkt met de levering van ruim 300 nieuwe auto’s aan MyWheels – de grootste deelauto-aanbieder van Nederland. Behalve 200 exemplaren van de Renault Zoe E-Tech electric leverde het merk ook 105 stuks van de Renault Clio. Deze forse vlootuitbreiding is het gevolg van de goede samenwerking tussen Renault en MyWheels en de populariteit van de Zoe E-Tech electric onder deelautogebruikers.

Met de uitbreiding van het aantal deelauto’s heeft MyWheels nu ruim 600 exemplaren van de Renault Zoe E-Tech electric in gebruik. Daarmee is meer dan de helft van het landelijke wagenpark van MyWheels (2.400 auto’s) nu 100% elektrisch. Het forse aandeel van de Renault Zoe E-Tech electric in de vloot komt door de populariteit van het model onder deelautogebruikers die graag duurzaam willen rijden. Tevens is de Renault Zoe E-Tech electric eenvoudig in gebruik, plezierig om mee te rijden en relatief ruim wat betreft de zitruimte en kofferbak. Daarmee is het model uitstekend geschikt als deelautogebruikers meerdere personen en extra bagage willen meenemen.

Ook niet onbelangrijk: de Renault Zoe E-Tech electric biedt een riante actieradius van 395 km (WLTP) en kan bij een openbaar laadpunt (AC) met een vermogen van maximaal 22 kW worden opgeladen, wat uniek is in dit segment. In dat geval is de 52 kWh-batterij in minder dan drie uur weer volledig opgeladen, wat uitermate prettig is voor de inzet als deelauto. Het is niet voor niets dat Renault – als Europees marktleider en pionier op het gebied van elektrisch rijden – de grootste leverancier is van elektrische deelauto’s in Europa.

De nieuwe deelauto’s van MyWheels zijn geleverd door de Renault dealers Stam, Nieuwendijk, Van Mossel en Zeeuw & Zeeuw. Zaken als rijplezier, praktische bruikbaarheid en innovatieve connectiviteitsdiensten, in combinatie met het solide partnerschap met Renault, hebben MyWheels ook overtuigd om maar liefst 105 exemplaren van de Renault Clio aan de deelautovloot toe te voegen.

Karina Tiekstra, algemeen directeur MyWheels: “De prettige samenwerking met Renault en de betrokken dealers helpt ons om het elektrisch aanbod in ons wagenpark in een hoog tempo uit te breiden. Hierdoor kunnen we consumenten en bedrijven steeds beter van dienst zijn met een deelauto op loopafstand. Dat maakt de overstap van autobezit naar autogebruik steeds aantrekkelijker in Nederland. Een positieve ontwikkeling waar we trots op zijn!”