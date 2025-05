Reizigers in Den Haag, Rotterdam en Utrecht keken afgelopen weekend verbaasd op toen zij stonden te wachten op de bus. In het bushokje zagen ze zowaar een gedekte tafel vol met duurzamere boodschappen staan. Het blijkt een ludieke actie van Stichting Milieukeur (SMK) in het kader van de On the way to PlanetProof Week die vandaag start. In deze week wordt aandacht gevraagd voor voedselproducten met het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof. Inmiddels is zo’n 70% van het totale Nederlandse landbouwoppervlak voor groente en kruiden gecertificeerd met dit keurmerk. Bij fruit ligt dit aandeel rond de 50%. Deze producten zijn duurzamer geproduceerd, met extra aandacht voor natuur, klimaat en dier. De Week laat consumenten kennismaken met het keurmerk en roept op niet langer te wachten met het kiezen voor verduurzaming. De On the way to PlanetProof Week loopt nog tot en met 18 mei.

Het keurmerk On the way to PlanetProof is te vinden op onder meer eieren, aardappelen, groente, fruit, sierteelt, zuivel en verwerkt voedsel. Het is door Milieu Centraal erkend als een van de twaalf Topkeurmerken op het gebied van voeding. Dat betekent dat het keurmerk betrouwbaar en transparant is en tegelijkertijd strenge eisen stelt. Van watergebruik en bodemkwaliteit tot dierenwelzijn en biodiversiteit: producenten moeten op alle fronten aantoonbaar beter presteren dan de wettelijke norm. Tijdens de On the way to PlanetProof Week krijgt het keurmerk extra zichtbaarheid, onder andere in supermarkten en zoals afgelopen weekend ook al in Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Gijs Dröge, directeur van Stichting Milieukeur licht toe: “We toveren een alledaagse plek, zoals een bushalte, om tot een tafel vol duurzamere producten – een verrassende en toegankelijke manier om reizigers te laten nadenken over hun voedselkeuzes. Veel mensen willen wel duurzamer leven, maar weten niet altijd hoe. Met On the way to PlanetProof maken we zichtbaar én begrijpelijk dat je elke dag — zelfs ‘on the way’ — kunt kiezen voor voeding die met extra aandacht voor natuur, klimaat en dier is geproduceerd. Het aanbod van producten met ons keurmerk in de supermarkt groeit en ons streven is dat die tafel met duurzamere boodschappen bij mensen thuis alleen maar groter wordt.”

Groot deel Nederlandse teelt gecertificeerd

Achter het keurmerk staan strenge eisen die zijn opgesteld in samenwerking met experts op het gebied van natuur, dierenwelzijn, wetenschap en landbouw. Onafhankelijke controles zorgen ervoor dat alleen boeren en telers die aan alle criteria voldoen, het certificaat krijgen. Uit de groeicijfers blijkt dat het zijn vruchten afwerpt: inmiddels is ruim 70% van het Nederlandse landbouwoppervlak, ook wel areaal genoemd, voor groenten en kruiden On the way to PlanetProof-gecertificeerd. Ook in de fruitteelt is een verduurzamingsslag zichtbaar met inmiddels zo’n 50% gecertificeerd areaal. Deze cijfers tonen aan dat het keurmerk niet alleen in opmars is, maar dat ook de gestelde tussendoelen voor 2030 binnen bereik liggen.

Waar wacht je op?

De tussendoelen van 2030 sluiten aan bij belangrijke internationale afspraken, zoals de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de Farm to Fork-strategie en het Klimaatakkoord van Parijs. De keurmerkhouders zetten flinke stappen om deze doelen te bereiken. Onlangs bracht SMK de eerste impactrapportages uit, waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar On the way to PlanetProof nu staat en wat er nodig is om de ambities waar te maken. “Tegelijkertijd is het belangrijk dat de consument ook niet langer wacht met het maken van de duurzamere keuze. Daarom deze ludieke oproep om te kiezen voor On the way to PlanetProof. Zodat we samen op weg zijn naar een landbouw die in balans is met de draagkracht van onze planeet”, aldus Gijs Dröge van SMK.

Foto: Reizigers verrast met tafel vol duurzamere boodschappen in Utrecht © Sandra Uittenbogaart