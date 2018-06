Reisorganisatie Better Places: eind 2019 geen ‘single use plastic’ meer op reis

De Nederlandse reisorganisatie Better Places wil dat haar reizigers eind 2019 geen plastic waterflessen, tasjes en rietjes meer gebruiken. Samen met haar lokale reisexperts gaat de reisaanbieder er alles aan doen om haar klanten een plasticvrije reis aan te bieden.

Plastic afval is al tijden een probleem, maar sinds National Geographic startte met de ‘Plastic Pledge-campagne’ lijkt het aanpakken van het plastic probleem urgenter dan ooit. Ook de Europese Commissie streeft naar het invoeren van nieuwe wetgeving om plastic afval tegen te gaan en een verbod op single use plastic. Onder single use plastics worden onder andere plastic waterflesjes, tasjes en rietjes verstaan, producten die men op reis doorgaans nog meer gebruikt dan thuis. Daarom zet Better Places zich in voor plastic reductie. De reisorganisatie streeft ernaar om al haar reizigers eind 2019 een plasticvrije reis te laten beleven.

Waterpunten en recycling

Op de meeste bestemmingen buiten Europa is kraanwater niet drinkbaar en gebruikt men veelal plastic flessen. Better Places geeft al sinds 2016 een Dopper aan iedereen die een reis boekt, met daarbij tips over hoe ze die kunnen vullen. Ook adviseert de reisorganisatie reizigers om een Lifestraw of Steripen mee te nemen, waarmee water gemakkelijk kan worden gefilterd. Saskia Griep, directeur van Better Places: “Bewustworking voor het gebruik van hervulbare flessen was een eerste stap. Samen met onze lokale reisexperts kijken we nu wat we nog meer kunnen doen om plastic afval te reduceren. Per bestemming brengen we in kaart wat er al gebeurt om het probleem aan te pakken. We stimuleren de hotels waar we veel mee samenwerken om mogelijkheden te bieden om waterflessen bij te vullen. In Madagaskar wordt plastic afval gerecycled tot nuttig bouwmateriaal. Ook in Indonesië worden al maatregelen getroffen. Auto’s waar reizigers langere tijd mee reizen zijn voorzien van watertanks. Daarnaast doneerden we ruim 5.000 euro aan Refill my bottle, een intiatief om waterpunten in Indonesie in kaart te brengen en uit te breiden.”

In een groeiend aantal landen ontvangen reizigers van Better Places bij aankomst een stoffen tas, zodat plastic tasjes niet nodig zijn. In de komende maanden zal Better Places dit uitrollen in alle landen waar de reisorganisatie actief is.

Toeristen geven goede voorbeeld

Better Places probeert eveneens in Jordanië het gebruik van single use plastic tegen te gaan. De lokale reisexpert doet haar best om hotels het belang van waterpunten te doen inzien. Dat is lastiger dan gedacht. Elena, reisexpert in Jordanië: “Niet alle hotels zien in hoe belangrijk het is om waterpunten in het hotel te hebben zodat reizigers hun waterflessen kunnen hervullen. Het plastic probleem is niet het enige probleem in Jordanië. Een groter probleem is misschien wel dat de meerderheid van de mensen hier niet inziet dat plastic afval een probleem is. Plastic reductie kan ons mooie land redden. Hopelijk zien hotels dat in, als toeristen blijven vragen om waterpunten om hun Dopper bij te vullen.”

Positieve impact

Better Places kreeg onlangs als eerste reisorganisatie van Nederland het B Corp-certificaat, een keurmerk voor bedrijven die naast succesvol zijn in het maken van winst, ook succesvol zijn in het verwezenlijken van sociale en duurzame doelstellingen. Griep: “We zijn erg trots dat we dit keurmerk hebben gekregen. Niet in de laatste plaats om aan te tonen dat reizen geen negatieve impact hoeft te hebben. Wanneer tijdens de reis rekening wordt gehouden met natuur en cultuur, kunnen zowel reizigers als locals van toerisme profiteren. Met onze ambitie om plasticvrij te reizen, hopen we de reisbranche weer een stukje duurzamer te maken.”