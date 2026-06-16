World Refill Day onderstreept verschuiving van duurzame keuze naar vaste routine

Ter gelegenheid van World Refill Day vraagt Marie-Stella-Maris vandaag aandacht voor een ontwikkeling die het merk steeds nadrukkelijker terugziet: refill groeit uit van duurzame keuze naar vaste routine. In de eerste vijf maanden van 2026 groeide het aantal refills in Nederland met 89% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze groei omvat zowel het gebruik van de Refill Bars in boutiques als de verkoop van refillproducten voor thuisgebruik. Daarmee weerspiegelt het merk een bredere verschuiving waarbij consumenten steeds vaker kiezen voor producten die ontworpen zijn voor langdurig gebruik en hergebruik.

World Refill Day is een wereldwijd initiatief op 16 juni dat aandacht vraagt voor hergebruik en hervullen als alternatief voor single-use verpakkingen. Volgens Marie-Stella-Maris sluit deze beweging aan bij veranderende verwachtingen van consumenten, die steeds vaker kiezen voor producten die kwaliteit, design, gebruiksgemak en een langere levensduur combineren.

Van duurzame keuze naar vanzelfsprekend gedrag

Wat enkele jaren geleden vooral werd gezien als een bewuste keuze om verpakkingsafval te verminderen, ontwikkelt zich steeds vaker tot een vanzelfsprekend onderdeel van dagelijkse verzorgingsroutines. Binnen premium beauty, home en hospitality groeit de vraag naar producten die design, kwaliteit, gebruiksgemak en langdurig gebruik combineren. Waar luxe jarenlang werd geassocieerd met meer consumptie, ontstaat daarbij steeds meer waardering voor producten die ontworpen zijn om langdurig gebruikt en opnieuw gevuld te worden.

De ontwikkeling die Marie-Stella-Maris ziet, staat niet op zichzelf. Volgens trendforecastingbureau WGSN behoren refillable concepten tot de belangrijkste ontwikkelingen binnen premium beauty en home.

Wereldwijd investeren steeds meer merken in hervulbare systemen en verpakkingen, waarmee refill zich ontwikkelt van niche-oplossing tot vast onderdeel van de consumentenervaring.

Refill wordt onderdeel van dagelijkse routines

Marie-Stella-Maris ziet deze ontwikkeling dagelijks terug binnen de eigen boutiques en online refillaanbod. De groei zet ook in 2026 door: in de eerste vijf maanden van het jaar groeide de totale refillcategorie in Nederland met 89% ten opzichte van dezelfde periode in 2025. Deze groei wordt gedragen door zowel het gebruik van de Refill Bars als de toenemende vraag naar refillproducten voor thuisgebruik. Vooral de populaire Hand Soap en Fragrance Sticks behoren tot de meest gerefillde producten binnen het assortiment.

Josha Jansen, Brand & Impact Director van Marie-Stella-Maris:

“Consumenten verwachten vandaag de dag zowel luxe als duurzaamheid. Merken die daarin echte waarde toevoegen, worden steeds meer gewaardeerd. Refill is daarbij essentieel: het verlengt de levensduur van producten, maakt duurzaam gedrag vanzelfsprekend en versterkt de band tussen merk en consument.”

Boutiques als hart van de refillbeleving

Door hervullen zichtbaar, aantrekkelijk en toegankelijk te maken, verlaagt Marie-Stella-Maris de drempel voor hergebruik en stimuleert het merk langdurig consumentengedrag. Daarmee vormen de boutiques niet alleen een retaillocatie, maar ook een plek waar klanten terugkeren, routines opbouwen en onderdeel worden van een groeiende refillcommunity.

Refillen gaat daarbij verder dan het verminderen van verpakkingsafval alleen. Het sluit aan bij de bredere missie van Marie-Stella-Maris om via dagelijkse routines positieve impact te creëren. Door consumenten eenvoudige manieren te bieden om producten langer te gebruiken, verbindt het merk premium verzorging aan een meer bewuste manier van consumeren.

Met een groeiend netwerk van boutiques in Nederland en België vergroot Marie-Stella-Maris de toegankelijkheid van refill verder en versterkt het haar positie als Europees premium lifestylemerk waarin design, geurbeleving en maatschappelijke impact samenkomen.

Refill Weeks: refill, reuse, repeat

Tijdens de periode van 15-28 juni profiteert de community van speciale Refill Weeks-voordelen in boutiques, online en bij geselecteerde wholesale partners. Met extra aandacht voor de verschillende refillmogelijkheden wil Marie-Stella-Maris consumenten inspireren om te hervullen. Zo ontvangen consumenten tijdens Refill Week 20% korting op refill pouches en refill flessen.