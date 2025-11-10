De toekomst van koffie staat onder druk. Door klimaatverandering dreigt in 2050 de helft van de huidige koffieteeltgrond ongeschikt te raken voor productie. Maar Redbeans weigert zich daarbij neer te leggen. Het Nederlandse koffiemerk maakt sinds 2008 bewuste keuzes om de impact van koffie te verkleinen. Die inzet is nu bekroond met het B Corp-certificaat, een internationale erkenning voor bedrijven die winst koppelen aan positieve impact.

Duurzaamheid in het DNA

Bij Redbeans draait alles om verantwoordelijkheid. De koffiebrander en machineproducent wil ook in de toekomst mooie en lekkere producten blijven maken, zonder dat dit ten koste gaat van mens of natuur. Daarom werkt Redbeans met 100% gecertificeerde koffies (biologisch, Fairtrade, Rainforest Alliance), brandt de bonen in eigen branderij in Almelo met gecompenseerd gas en levert via zelfontworpen Beanmachines door heel Nederland.

“Alles wat we doen, heeft impact op de aarde. Daarom moeten we daar zuinig op zijn,” zegt Peter van der Linden, directeur van Redbeans. “We werken elke dag aan oplossingen die de koffieketen eerlijker, schoner en slimmer maken. De B Corp-certificering is geen doel op zich, maar het resultaat van hoe wij al jaren werken.” Over drie jaar volgt een nieuwe toetsing en tot die tijd groeit de impact alleen maar verder. Zo blijft Redbeans – vandaag én morgen – bewust ondernemen.

Slim ontworpen koffiemachines

De Redbeans Beanmachine is hét voorbeeld van die visie. Een stijlvolle koffiemachine die volledig circulair is ontworpen in Nederland: energiezuinig (A+-label), modulair opgebouwd en meer dan 90% recyclebaar. Via het Redbeans Renew-programma worden belangrijke onderdelen vervangen en het design opgefrist, waardoor elke Beanmachine twee keer zo lang meegaat en de milieu-impact bijna met de helft wordt verminderd.

Koffie met aandacht voor morgen

Redbeans had in 2009 de eerste klimaatneutrale koffie (nu Climate Activator) van Nederland en werkt sindsdien continu aan verdere verduurzaming. Van aluminiumvrije verpakkingen tot elektrische bedrijfswagens en sociale werkgelegenheid in de assemblage van Beanmachines. Elk onderdeel van de keten wordt onder de loep genomen en verbeterd waar het kan.

“Als fabrikant en koffiebrander hebben we een verantwoordelijkheid,” vervolgt Van der Linden. “We willen bewijzen dat koffie wél duurzaam kan zijn. Want alleen dan kunnen we er in de toekomst nog van genieten.

Over Redbeans

Redbeans levert slimme koffieoplossingen die écht werken. Voor bedrijven die kwaliteit, innovatie en verantwoordelijkheid serieus nemen. Het concept van Redbeans brengt koffie, design en duurzaamheid samen in één beleving: met biologische koffie uit eigen branderij, circulaire Beanmachines en persoonlijke service. Zo creëren we een inspirerende koffie-ervaring op de werkvloer en zorgen we dat werkgevers trots zijn om onze koffie te serveren.