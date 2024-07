Cloetta, de maker van bekende snoep- en kauwgom merken als Red Band, Venco en Sportlife, zet zijn volgende ambitieuze stappen in de transitie naar veganistische producten, met als doel zijn CO2-voetafdruk organisatiebreed significant te verkleinen. Dit initiatief sluit naadloos aan bij de groeiende vraag van consumenten en retailers naar plantaardige opties en Cloetta’s om duurzaamheidsplannen. Op dit moment is meer dan 50% van alle winegums en drop die Cloetta internationaal produceert en verkoopt al veganistisch verkrijgbaar. Cloetta verkoopt snoep, kauwgom en pastilles in meer dan 60 landen, met Nederland als de op twee na grootste markt.

Impact op duurzaamheidsdoelen

Cloetta heeft bedrijfsbreed de doelstelling om zijn CO2-uitstoot met 46% te verminderen tegen 2030 ten opzichte van 2019. Omdat het bedrijf ook jaarlijks groeit, zal er zelfs meer dan de helft van de uitstoot gereduceerd moeten worden. Dit wil Cloetta niet alleen bereiken met de bouw van de nieuwe, volledig elektrische en energieneutrale productielocatie in Roosendaal, maar ook door het dierlijke eiwit gelatine in de snoep te vervangen door plantaardige ingrediënten. De omslag naar plantaardige alternatieven kan met wel 12% bijdragen aan de totale CO2-reductie, een percentage dat in de toekomst mogelijk nog verder zal stijgen.

Ruim overtroffen

Cloetta heeft al aanzienlijke vooruitgang geboekt. In 2019 was 12% van alle Cloetta producten vegan, en had het bedrijf de doelstelling dit tegen 2025 te verdubbelen, en dit totaal nogmaals te verdubbelen tegen 2030. Op internationaal niveau is Cloetta is deze doelstelling ruimschoots aan het overtreffen; van de gegoten snoep – winegums en dropjes – is al meer dan 50% veganistisch, meer dan 30% van het totale snoepaanbod is al vegan en ongeveer 60% is vegetarisch. In de Duitse winkelschappen liggen op dit moment de meeste vegan producten van Cloetta, in Nederland wordt daar hard aan gewerkt. Zo zijn er op dit moment al vegetarische en vegan varianten van de Red Band en is het eerste veganistische product van Venco afgelopen maand verkrijgbaar geworden.

Niet alleen technische uitdagingen

Het research- en development team van Cloetta gevestigd in Roosendaal neemt internationaal de leiding in de overstap naar plantaardige ingrediënten. Dit team van specialisten onderzoekt en verandert de receptuur van bekende snoep naar een veganistisch alternatief, en ontwikkelt nieuwe producten. Niet alleen voor de bekende merken in Nederland, maar ook voor de producten die Cloetta in de andere landen verkoopt. Dit proces brengt technische uitdagingen met zich mee, mede doordat de veranderde receptuur geen concessies mag doen aan de kwaliteit en smaak die consumenten gewend zijn. Dit proces brengt technische uitdagingen met zich mee, mede doordat de veranderde receptuur geen concessies mag doen aan de kwaliteit, smaak en textuur die consumenten gewend zijn.

Sommige consumenten zijn huiverig om over te stappen op vegan of vegetarische producten, omdat ze bang zijn dat dit invloed heeft op de smaak en kwaliteit die zij gewend zijn. Deze scepsis moet overwonnen worden door (een combinatie van) natuurlijke en betrouwbare ingrediënten zo te gebruiken dat de zoetwaren er kwalitatief niet op achteruit gaan. Cloetta ziet dat deze scepsis helemaal verdwijnt na het proeven van de vernieuwde vegan zoetwaren.

Verbeteren in plaats van vervangen

“We zijn nu vijf jaar bezig met deze transitie. Het is een langdurig proces omdat kwaliteit en smaak absoluut voorop staan. Ook wanneer we feedback krijgen van ons consumenten testpanel dat de nieuwe variant nog nét niet volstaat, duiken we het lab terug in. We stappen pas over als het product perfect is. Bovendien kost de transitie meer tijd omdat wij onze huidige geliefde producten verbeteren, waar veel andere producenten van zoetwaren een hele nieuwe vegan productlijn op de markt brengen. Wij nemen de tijd om dit perfect te doen. En met zo’n 900 producten in ons internationale productportfolio zijn we al erg trots op de voortgang die we tot nu toe geboekt hebben”, aldus Linda ter Bogt, Innovatie Manager Candy & Liquorice bij Cloetta.

Met deze belangrijke stappen onderstreept Cloetta zijn toewijding aan duurzaamheid en innovatie, terwijl het tegelijkertijd tegemoetkomt aan de veranderende behoeften en wensen van consumenten.