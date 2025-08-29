Met de bouw van een hypermoderne bedrijfshal is de Eerste Lelystadse Schroothandel (ELS) klaar voor de verwerking van een tsunami aan PFAS-houdende brandblussers. Door nieuew wetgeving moeten alle PFAS-houdende blussers worden vervangen door milieuvriendelijke. Alleen al in Nederlandse overheidsgebouwen hangen zo’n 1,5 miljoen brandblussers die veilig moeten worden gerecycled. ELS is het enige bedrijf in ons land dat een vergunning heeft voor de recycling van blussers met het gevaarlijke PFAS.

‘Speciaal voor de stortvloed aan brandblussers hebben we flink geïnvesteerd in een nieuwe bedrijfshal dat 100% is afgesloten van de buitenwereld. Zo voorkomen elk risico we dat bij de verwerking PFAS vrijkomt in het milieu’, stelt Arjan van ’t Wel, directeur bij het familiebedrijf.

Verdubbeling capaciteit

Van ’t Wel: ‘Het wachten is op finaal akkoord van de Provincie. We voldoen aan alle eisen voor de vergunning, dus we hopen zo snel mogelijk de hal in gebruik te nemen. De blussers laten niet op zich wachten. Bij de bouw van de hal is al rekening gehouden met een verdubbeling van de capaciteit. Dus wij staan klaar om Nederland te verlossen van een groot PFAS-probleem.’

De Eerste Lelystadse Schroothandel (ELS) is het enige bedrijf in ons land dat brandblussers machinaal kan recyclen. Een specialistisch proces aangezien de meeste brandblussers met schuim PFAS bevatten. Een schadelijk goedje dat niet afbreekt in de natuur en dus slecht is voor mens en milieu.

‘We zijn er trots op dat wij als enige in Nederland PFAS kunnen reduceren en zo bijdragen aan een schoner milieu. Nu de EU strengere regelgeving implementeert om het gebruik van PFAS over een paar jaar helemaal te verbieden, staan wij voor een mega-operatie. Dat betekent dat alle brandblussers met PFAS-houdend schuim worden vervangen door milieuvriendelijke.’

Sluipende vervuiling

PFAS is een verzamelnaam voor ruim 10.000 chemische stoffen. Omdat het hittebestendig is, is het ideaal voor brandblusschuim. Maar bij een brand verdwijnt het blusschuim in de bodem en kan zo ons grondwater vervuilen. Deze sluipende vorm van vervuiling is met innovatieve alternatieven te voorkomen. Want gelukkig zijn er afgelopen jaren milieuvriendelijke brandblussers ontwikkeld die net zo effectief zijn, maar wel schoon voor het milieu.

Van ’t Wel heeft als familiebedrijf zelf een schreddertechnologie ontwikkeld om de brandblussers onder hoge druk veilig en schoon te recyclen. Een brandblusser staat meestal onder 18 bar druk. Het bedrijf werkt in de nieuwe hal met een gesloten systeem waarin vrijwel alle afvalstoffen en uitstoot worden opgevangen en verwerkt.

Ziekenhuizen en scholen

Van ’t Wel: ‘We zijn nu van plan om een tweede schredder te bouwen. Als door de strengere regelgeving vanuit de EU en Nederlandse overheid milieu-onvriendelijke brandblussers moeten worden vervangen, staan wij voor een hele grote opdracht. Alleen al in alle overheidsgebouwen hangen zo’n 1,5 miljoen brandblussers. Dan hebben we nog alle bedrijfsgebouwen, scholen, ziekenhuizen, noem maar op. Voorlopig hebben we hier ons handen vol om die bulk te verwerken. Maar het is wel een dankbare taak om zo een belangrijke rol te vervullen voor een schonere toekomst.’

Bluswater

PFAS-vervuiling is een urgent milieuprobleem in Nederland. Op tientallen locaties in het land worden momenteel PFAS-stoffen uit de bodem en het grondwater verwijderd, een proces dat inmiddels miljoenen euro’s heeft gekost. ELS speelt een cruciale rol in de aanpak van dit probleem als het enige Nederlandse bedrijf dat brandblussers recycleert tot nieuwe grondstoffen. Veel schuimbrandblussers bevatten PFAS, en doordat blusapparaten in Nederland periodiek vervangen moeten worden, komt er jaarlijks een grote hoeveelheid PFAS-houdend materiaal vrij. Ook bluswater, zoals dat van oefeningen op luchthavens, bevat PFAS en moet op een verantwoorde manier worden verwerkt. ELS is hierin de enige in Nederland die een vergunning heeft voor het verwerken van schuimblussers en biedt hiervoor een veilige oplossing en voorkomt zo dat deze schadelijke stoffen verder in het milieu terechtkomen.

Van ’t Wel benadrukt het belang van samenwerking met overheidsinstanties en andere belanghebbenden. De transparante werkwijze van ELS heeft geleid tot een constructieve relatie met de Omgevingsdienst en het Waterschap. ‘Wij zijn altijd bereid om in gesprek te gaan en kennis te delen. Er is nog veel te leren over PFAS en de beste manieren om deze stoffen uit onze leefomgeving te verwijderen. Wij zetten ons daar iedere dag voor in en blijven investeren in innovatieve en duurzame oplossingen.’