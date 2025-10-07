De cacaosector heeft de drie meest turbulente jaren sinds mensenheugenis achter de rug. De Cacao Barometer 2025 belicht de actuele vooruitgang en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in de cacao en chocoladesector. Deze barometer kijkt ook terug op de belangrijkste ontwikkelingen deze eeuw en schetst toekomstige ontwikkelingen.

Alles overziend zijn drie dingen tegelijkertijd aan de hand in de cacaosector: het gaat slecht, het gaat beter dan voorheen, en er is veel ruimte voor verbetering.

Historische hoogte- en dieptepunten

De cacaoprijzen zijn hoger dan ooit, maar veel boeren blijven arm door mislukte oogsten, hogere kosten, extreem weer en contracten waardoor ze niet kunnen profiteren van de hoge prijzen. Armoede ligt aan de basis van vrijwel alle problemen in de cacaosector, van ontbossing tot kinderarbeid en genderongelijkheid. Boeren eerlijk betalen is zowel een morele plicht als een wettelijke plicht door nieuwe wetgeving op het gebied van mensenrechten en milieu. Maar de politieke weerstand in Europa bedreigt de moeizaam behaalde vooruitgang in regelgeving.

Hoge prijzen zorgen voor een hausse in de cacaoproductie. Ontbossing door cacao breidt zich momenteel uit naar nieuwe regio’s in Latijns-Amerika en Afrika. Binnen enkele jaren zal deze hausse leiden tot een overaanbod en dalende prijzen, net als in 2016.

Cacao gemeenschappen blijven in de greep van klimaatverandering, ontbossing en mensenrechtenschendingen. 1,5 miljoen kinderen werken nog steeds in gevaarlijke omstandigheden in de cacaoteelt in Ghana en Ivoorkust. Vrouwen, die het grootste deel van het werk op de boerderijen doen, worden nog steeds uitgesloten van besluitvorming en winstdeling.

Landarbeiders en pachters worden consequent over het hoofd gezien in de discussie over boeren en cacaoteelt, terwijl zij juist cruciaal zijn voor de cacaoteelt en het meest kwetsbaar zijn.

Tegelijkertijd laten nieuwe regelgeving en sterkere samenwerking in de sector zien dat systemische verandering mogelijk is.

Verandering is mogelijk

De uitdagingen op het gebied van milieu, mensenrechten en economie in de cacaosector zijn nauw met elkaar verbonden; wanneer ze afzonderlijk worden aangepakt, verzwakken ze elkaar. De Cacaobarometer 2025 onderstreept dat verandering mogelijk is, zelfs in de huidige turbulente context. Samenwerking binnen de sector is essentieel. De barometer roept de hele sector op tot dringende maatregelen, onder meer om